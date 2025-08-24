El Biotherm francés de Paul Meilhat lidera la Ocean Race Europe en Cartagena

El Puerto de Cartagena ha acogido la llegada de la regata The Ocean Race Europe con el barco francés Biotherm, que tiene a Paul Meilhat como patrón, liderando esta prueba de carácter internacional que disputan siete veleros de la clase Imoca, la de los cruceros voladores.

La embarcación gala, que es la gran favorita para conseguir el título, sumó todos los puntos a los que tenía acceso, un total de 16, al término de esta jornada y eso le permite mantenerse en el primer puesto de la general tras la regata más manga de este certamen náutico.

La puntuación obtenida con dos puntos en el denominado needles scoring gate, siete más en el fly by de Matosinhos, en Portugal, y otros siete en la llegada a Cartagena, confirma la candidatura del crucero de Meilhat a coronarse como campeón de la competición.

El Biotherm, que tratará de consolidar esa posición durante los tres siguientes días de competición en aguas españolas, hasta el martes, se sitúa por delante del también francés Paprec Arkéa y del suizo Holcim PRB, que a día de hoy completan el podio.

A continuación, a bastante distancia, aparecen los otros cuatro participantes -el Allagrande Mapei Racing de Italia, el Team Malizia de Alemania, el Be Water Positive de Canadá y el Team Amaala, que compite con las nacionalidades suiza y saudí-.