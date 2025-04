Belmonte vacía el Cartagonova y el Efesé sigue sin ganar

Más allá del resultado de 2-3 para el Granada, que es totalmente irrelevante con el FC Cartagena ya descendido desde la derrota en Almería, la desolación es cada vez más notoria en un Cartagonova huérfano.

Los fieles que han seguido yendo al estadio de forma estoica al cruzar el puente se trasladaban a Granada, porque más de mil seguidores se han hecho dueños de la animación y han terminado celebrando un triunfo importante.

La crisis social es mucho más dura que un descenso que se veía venir desde hace mucho tiempo, más incluso del inicio de la campaña. En el sufrimiento continuo que tienen los aficionados del Efesé, los que van y los que no, hay hoy un nuevo capítulo.

Superioridad abrumadora en las gradas del rival y un día más un palco sin unos dirigentes que en los inicios de febrero advirtieron que no volverían para no perjudicar al equipo, un equipo que ya no tiene objetivos clasificatorios. Ya nada puede hacer mas difícil el trabajo de un plantel que no ha estado a la altura de la categoría.

el error en el penalti

Lo que no pasa no se puede demostrar, pero la clave del partido pudo estar en el fallo del penalti. Álex Millán había adelantado al Efesé con la confirmación del VAR. El tanto llegó en la tercera oportunidad ante un Granada dubitativo.

El propio Millán pudo haber marcado el segundo, pero su pena máxima la detuvo Mariño marcando el inicio de la remontada. Enseguida y de córner, llegó el remate y gol de cabeza de Miguel Rubio para poner las tablas.

Hizo su décimo gol de la campaña Lucas Boyé para poner por delante a los de Escribá, que empezaron a aprovechar la oportunidad de dar valor a los tropiezos de Huesca y Almería. Con ventaja por la mínima se alcanzó el descanso.

De cabeza, Manu Trigueros puso la sentencia en el 55, porque aunque llegaría el tanto de Rafa Núñez en una gran contra en el 65, ya la losa era demasiado grande ante un rival que se topó con Pablo Campos y en el caso de Bastón con el palo o habría aumentando su renta.

Ya no se volvería a mover el electrónico, ni tan siquiera en los 7 minutos de añadido con el sexto cambio por equipo, por una pequeña conmoción de Miguel Rubio en el tramo final de un partido en el que el Efesé se condenó por sus errores propios ante un Granada de menos a más.