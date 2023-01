Belmonte analiza la realidad albinegra en la presentación de Pèpè

Pèpé ya está en Cartagena dispuesto a ayudar al Efesé a cumplir sus objetivos. El centrocampista portugués ha sido presentado por Paco Belmonte. El presidente ha aprovechado la cita para analizar la llegada del que considera un fichaje que muestra la ambición del club, el resto del mercado de fichajes y la actualidad deportiva de la entidad. Reconocía que ha sido una negociación dura, pero que confían en que merecerá la pena por la aportación que va a tener en el tramo fundamental de la temporada. Puede jugar de 6 y de 8 e incluso más adelantado y que encaja perfectamente en el sistema de Luis Carrión.

Queda una semana de mercado y no descarta más llegadas, aunque no más salidas. " Solemos ser agitadores del mercado y estamos abiertos a mejorar la plantilla, aunque creemos que tenemos un grupo competitivo después de nueve operaciones porque somos ambiciosos". Estarán atentos por si se puede dar más nivel al plantel. En ese capítulo destacaba la opción de compra obligatoria del portugués si subieran a Primera, objetivo por el que lucharán. Dice el mandatario cartagenerista que dos partidos servirán para enamorarse del centrocampista.

Situación deportiva

No busca posiciones determinadas, solo ver si se puede mejorar porque han hecho 32 puntos en la primera vuelta y eso no es fácil. Quiere el máximo rendimiento de sus futbolistas y asume la mala racha que atraviesa el equipo. "Cada uno lo verá de una manera, pero yo soy positivo.¿qué el equipo atraviesa una mala racha? la peor desde que está Luis y seguramente desde que estamos en la Smartbank. No hay que ser muy listo para verlo. Si hablamos de estadísticas, Luis lleva cuatro vueltas completas con nosotros y en todas ha hecho más de 30 puntos y nada nos hace pensar que no puede hacer otros 30 o más. Es la Realidad. No me vale la realidad de que una vez hizo menos con el Numancia, porque de seis vueltas en Segunda eso solo pasó una vez. Tenemos mejor plantilla que cuando hicimos 32? sí. Hay que ganar uno ya, en Ibiza porque estáis asustados pensando en si llegaremos a 50. Yo pienso en ganar en Ibiza y llegar a 69 porque para eso hemos hecho un esfuerzo".

La competición está apretada y así lo entiende Belmonte. Sabe que están capacitados para ganar el domingo. Quiere que vuelvan a encontrar la forma y el estado de ánimo porque ellos han hecho los 32 puntos. Confía porque el plantel ha dado argumentos. y si hay que luchar por los 50 se asumirá, porque están en una buena situación aunque no le gusta la racha. "Esto debería ser cada fin de semana una fiesta, porque somos novenos. Tenemos que exigir que ganen en Ibiza, yo el primero". Incidiendo en el tema del ambiente ha hablado de la sanción. "Hay una cosa clara. Prevalece olvidar eso y animar cómo sea, porque la prohibición llegó tars incidentes y hasta entonces se había hecho la vista gorda. Por nosotros entraría todo, pero es cosa de la Liga. Hay que buscar soluciones, que pasa por una grada de animación separada con todas sus infraestructuras".

Ventas

Belmonte advirtió hace semanas que había recibido una importante oferta por Sadiku, no se arrepiente de no haberla aceptado. "No, espero tener otra oferta y si llega veremos depende. Sadiku también opinaría. Necesitaríamos otro si se fuera. Yo prefiero tener al jugador que los dos millones, aunque hay opciones de que llegue otra oferta. Lo plantearemos, pero aunque esté mal ahora no hay delanteros. Algunos piden 3 millones de euros por un delantero. Está mal el jugador ahora, pero circunstancialmente. Lo mismo hace 10 más o ninguno, pero no tiene sentido sacar jugadores en el caso de no tener un recambio". Habrá que estar atentos a si llega la oferta y se cristaliza.

También le han preguntado por la posible venta del club y ha dejado clara la postura. "Clubes que puedan estar en el escaparate está solo éste. Va creciendo. Solo venderíamos si viene alguien a hacernos crecer e incluso quedándonos todos dentro y eso podría pasar en un año, en cinco o nunca. No se vendería a alguien que venga sin proyecto. Siempre se plantearían para hacer un proyecto más grande".