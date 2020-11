De La Bella "Hay que hacer del Cartagonova un campo difícil para cualquier rival"

El FC Cartagena encajó el sábado la tercera derrota consecutiva y los jugadores asumen los errores que les han llevado a esa mala racha. Claro es Alberto De la Bella. "La valoración es muy clara. Cuando recibes tantos goles es muy difícil ganar. Estamos concediendo mucho atrás. No estamos siendo efectivos y así es complicado. Estamos trabajando en eso, en el aspecto defensivo. Creo que tenemos que estar más juntitos, trabajar en bloque como un grupo unido para que los rivales tengan menos espacio y que nos lleguen menos. Ofensivamente tuvimos ocasiones y es una pena, porque fallamos ocasiones que otros día metemos pero cuando recbes tanto es difícil sumar".

El vestuario no pasa por el momento anímico más alto de la campaña, pero creen en el potencial que ya han mostrado para volver a ganar. "Después de tres derrotas está claro que la confianza baja, pero esto e smuy largo. Igual que estuvimos seis semanas sin perder pues ahora nos han tocado tres partidos en los que el equipo no ha estado al nivel que demostró en esa racha y queremos recuperarlo cuanto antes. Tenemos ganas de volver a dar una alegría y el equipo lo merece. Ahora ,a priori, tenemos partidos más complicados pero el equipo está preparado y queremos cambiar la dinámica".

No tendrán que esperar demasiado para intentar sumar de nuevo, porque el miércoles reciben al Mallorca. "Se agrade el jugar en tres días. Al final el equipo tiene a toda la plantila disponible. El míster tiene dónde elegir si hay algún jugador cansado co con molestias. Lo importante es que sigamos creyendo, que no tengamos dudas, que lo demos todo y mejorar los aspectos en los que fallamos porque el equipo también hace cosas positivas y queremos volver a la senda del triunfo".

No tendrán un 'enemigo' nada sencillo. "Es un rival que se está mostrando muy fuerte. Se ha colocado en las primeras posiciones y tendrmeos que hacer muchas cosas bien, minimizar errores, su juego y ser efectivos arriba como estamos siendo y conseguir que el Cartagonova sea un campo complicado para cualquier rival que venga".