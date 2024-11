Con bajas pero sin excusas: "el Cartagena quiere sorprender al Almería"

El Cartagena sumó el pasado fin de semana una importante victoria ante el Huesca. Aunque sigue colista de la tabla, los tres puntos han cambiado la mirada y el ánimo, porque fue un triunfo balsámico y tranquilizador.

De nuevo jugarán ante una afición que fue clave en el último choque y con la que cuenta el técnico para este sábado a las 14.00 horas. "El otro vimos el apoyo de la gente y la fuerza que nos dio. Cuando lo estemos pasando mal necesitamos su apoyo. Yo después de lo que vi sé que estarán, pero tenemos que demostrarles que el equipo quiere y todos juntos será más fácil".

Con los que no puede contar es con muchos jugadores, porque sigue teniendo muchas bajas, aunque no quiera hacer un drama de ello. No tiene lateral izquierdo y están pendientes de hombres como Martín y Luis Muñoz por si a última hora estén listos. "Los que sean competirán bien".

Preguntado por Ortuño, Jandro ha admitido que ve una buena actitud en el yeclano. "Hemos sido compañeros. Tenemos una relación espectacular. Está igual de integrado y de metido y ayuda cuando juega y cuando no y no muestra estar enfadado aunque quiera jugar más".

se mira desde otro cristal

Aunque admite que el equipo ya venía trabajando bien y ha sido una semana parecida en el campo, también reconoce que la victoria ha dado ánimos a la plantilla. "Hay cambio anímico y es normal. Ganas un partido y estás mejor mentalmente. Nos queda mucho por remar. Ganar un partido debe dar confianza, pero no estamos para confiarnos".

Con un ambiente más feliz, pero sabedores de la situación complicada que tienen. "Necesitamos muchas victorias, porque la situación es que estamos donde estamos y que pelear mucho".

Recibirán a un Almería que quiere estar solo un año en Segunda tras su descenso. "Nunca se sane contra quién puedes ganar. ya lo hicimos ante un Racing de Santander que estaba invicto, pero el Almería es cierto que tiene una de las mejores plantillas".

"Tienen un gran entrenador y cuerpo técnico y unes una plantilla y es un equipo llamado a subir. Empezaron mal, peor han cogido velocidad de crucero y es difícil pararlos, porque son muy buenos en todas las líneas; dos delanteros rapidísimos, gente que se mete por dentro muy bien, los laterales se estiran, pero hemos trabajado para poder ganarles y en esta Segunda cualquiera puede ganarle a cualquiera".

la defensa

Recupera a Sipcic, pero no asegura qué tipo de defensa pondrá. "Más que el sistema es importante estar bien. Se puede ganar con defensa de cuatro o de cinco. Lo pudimos hacer el día del Elche. Cuando compite bien el equipo puede ganar. Lo que hagamos hay que hacerlo bien".

Su rival suma 22 puntos, doce más que los albinegros, pero Jandro conoce bien a Rubi. "Conoce bien la categoría y no va a venir pensando que va a ganar fácil. Al final hará todo lo posible porque los suyos no vengan pensando que será sencillo".

Solo piensa en el Almería y no se detiene en muchas más cuentas. Sabe que dando cada jugador su mejor versión tendrán más opciones de conseguir una victoria.