Ayuntamiento de Cartagena y Armada retoman el proceso para volver a celebrar la Ruta de las Fortalezas en 2022

La alcaldesa, Noelia Arroyo, y el Coronel Director de la Escuela de Infantería de Marina ‘General Albacete y Fuster', Fernando Díaz, en representación de la Armada, han mantenido una reunión en el Palacio Consistorial, en la que han acordado retomar el proceso para celebrar en 2022 la undécima edición de la Ruta de las Fortalezas, pospuesta desde 2020 debido a la pandemia de COVID. A la misma también ha asistido el edil de Deportes, Diego Ortega.



El objetivo es mantener el planteamiento, itinerario y número de participantes previstos para la Ruta que quedó anulada, de manera que los corredores que obtuvieron dorsal este les vale para la edición 2022 en cualquiera de las pruebas en que estuvieran inscritos: general, juvenil, promocional e infantil.



Los que no puedan o no deseen participar en esta próxima edición se les dará la posibilidad de devolución del importe del dorsal, descontando una pequeña cantidad en concepto de gestión que se reservará la organización.



Así, estos dorsales devueltos se ofrecerán al público en general con el procedimiento de sorteo que viene siendo habitual en la Ruta de las Fortalezas.



Durante la reunión también se ha determinado que, dada la situación sanitaria actual, no se puede asegurar la celebración de la prueba en la fecha prevista, de manera que, si las condiciones obligasen a suspender la prueba de nuevo o a reducir el número de participantes, se realizará la devolución a quien lo solicite.