Ayala: "Lo tenemos todo a favor para conseguir el objetivo"

El FC Cartagena piensa ya en en partido frente al Sanluqueño, aunque todavía fastidia el no haber logrado atar los tres puntos en casa el pasado domingo. Sergio Ayala pasa página, porque entiende que no se pudo hacer mucho más. "Todos estamos de acuerdo. Después del partido salimos fastidiados, porque queríamos los tres puntos y habría sido un gran paso. No se puede reprochar nada, porque lo dimos todo para conseguirlo y el rival también juega. Ahora hay que seguir porque entramos en la cuenta atrás".

La renta que tienen con respecto al segundo clasificado es de seis puntos, pero no se confían. "Está claro. Vemos los partidos y el Recre está en una línea muy buena, pero nosotros también estamos muy bien. Nuestra dinámica y nuestro saber en el campo es bueno y no dependemos de otros equipos. El que mejor sepa sacar los partidos se llevará el gato al agua y somos los mejor colocados para estas diez jornadas en las que habrá pinchazos porque todo el mundo se juega mucho".

El central no es demasiado amigo de hacer cuentas, aunque es inevitable. "A ver, siempre vas mirando los partidos que te quedan y los que le quedan a los rivales, pero tenemos que estar con lo nuestro, porque lo tenemos todo a favor. Tenemos que preocuparnos de nosotros mismos, porque somos nuestro principal rival", explica el defensa del Efesé.

Queda lo más importante y llegan en la mejor posición. "Las últimas diez jornadas son peligrosas y los rivales da igual que sean de arriba o de abajo, porque ante el Sanluqueño será otra guerra. Es un equipo que se juega el descenso, pero somos un equipo que ha conseguido ganar en Melilla. No es excusa el campo, aunque tendremos que hacer otro tipo de partido".

Está muy orgullo del trabajo que está haciendo en Cartagena y siendo uno de los jugadores con más minutos de la plantilla."Estoy muy feliz de jugar en este equipo.Estar en el once es grande y más hacerlo semana tras semana con esta plantilla que tenemos y que el equipo vaya tan bien es para estar orguilloso". Quiere estar con Segunda con el Cartagena y comparte la opinión del club de no hacer renovaciones hasta conseguir el objetivo.