¡Aupa Efesé!, a pesar de los horarios de la Liga

El calendario es duro y los horarios no son los mejores, pero la afición del Cartagena no se para demasiado a llorar, porque es el momento clave de la temporada. Este domingo toca recibir al Valladolid, a las 21 horas, una hora incómoda para llevar a los más pequeños de la casa. El siguiente encuentro en casa será en lunes, a las 20.30 horas, cuando los comercios no han terminado de cerrar.

Sin embargo, las peñas y el resto de seguidores del Efesé, saben ya por experiencia que la cantidad no siempre es mejor que la calidad. En las últimas semanas, se ha notado la energía creada entre los de Calero y sus fans. La mezcla perfecta para seguir sumando. Como explicaba Miguel Ángel Muñoz en COPE el punto en Leganés supo bien, aunque volvieron con la sensación de que debieron ser tres. Sabe también que el Valladolid es complicado, pero no hay miedo a nadie. "Los jugadores están compitiendo a muerte y así pueden ganar a cualquiera".

La afición volcada

No puede ser de otra forma y ellos también se dejarán las gargantas para animar al mejor equipo de la segunda vuelta de la competición. En el último partido como locales ya les recibieron con un mosaico, y a pesar de lo tardía de la cita también estarán a tope este fin de semana. Es curioso que la Liga sondea para ver las fechas prioritarias para viajes, el más cercano, al campo del Levante, será domingo 18.30 horas. No es mal horario, pero habría sido mejor en sábado por aquello del regreso.

No están teniendo suerte con las horas, pero lo que tienen claro es que el objetivo Sí se puede conseguir. Cada semana lo entonan con el técnico que les ha ganado para una causa a la que cada vez le faltan menos puntos.