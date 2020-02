Arantxa Sánchez Vicario y Mª José Martínez recibirán sendos homejanes durante la Fed Cup en La Manga

Las ex campeonas españolas Arantxa Sánchez Vicario y Mª José Martínez recibirán sendos homenajes durante la eliminatoria de Fed Cup por BNP Paribas que se celebrará este viernes 7 y sábado 8 de febrero en el Centro de Tenis La Manga Club, en Cartagena, entre la Selección Española MAPFRE y Japón. La ex número uno mundial y ganadora de 4 Grand Slam, Arantxa Sánchez Vicario, recibirá el “Premio al Compromiso” de la Fed Cup que le entregará la Federación Internacional de Tenis (ITF) en la pista este sábado. Campeona de la Fed Cup con España en 5 ocasiones (1991, 1993, 1994, 1995 y 1998), y ex capitana del equipo (2012), la barcelonesa viajará desde Estados Unidos para aop al equipo español desde la grada durante los dos días de competición. El viernes será la murciana Mª José Martínez -retirada del tenis profesional a finales del pasado año– quien reciba un homenaje en pista en reconocimiento a su trayectoria. El Presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET) le hará entrega de una placa conmemorativa.



El sorteo de la eliminatoria se realizará este jueves en el Hotel Príncipe Felipe de La Manga Club Resort a las 12 horas