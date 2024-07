Un año complicado que termina siendo inolvidable: "Cartagena en equipo"

Como el deporte no es ajeno a la realidad y el mundo nunca deja de girar, el FC Cartagena regresa ya este lunes al trabajo para preparar su quinta temporada consecutiva en Segunda División y eso que hace pocos días que los héroes del Jimbee se han marchado de vacaciones. Apenas hay tiempo para analizar, pero este curso deportivo se quedará en la memoria para siempre.

Se han escrito capítulos de la historia con letras de oro, aunque en los inicios el suspense fue una nota discordante en el terreno del fútbol. La Cartagena deportiva disfruta. Casi ni el más optimista habría acertado el número de alegrías que dejaría el deporte en esta temporada 23/24. Cuatro visitas al balcón del ayuntamiento no se ven todos los años.

El aperitivo y la guinda son del Jimbee

La guinda del pastel ha sido el Jimbee Cartagena con un título de Liga que sabe a récord lo mires por donde lo mires. Rompiendo la hegemonía de 22 años de los grandes y sentándose en una mesa muy reducida con dos títulos nacionales en la misma temporada. Ha sido el salto definitivo del proyecto de Miguel Ángel Jiménez y el maestro Duda, su piedra angular.

Lo mejor es que parece la confirmación de que es el inicio y no la consecuencia. El año que viene Cartagena será de Champions. Se van tres jugadores importantes, pero llegarán cinco fichajes para mejorar el nivel. Han premiado a sus fieles con dos visitas al balcón del Ayuntamiento que, tras las celebraciones de la Supercopa y la Liga, ya es como su casa.

Qué decir tiene que es inolvidable, y majestuoso, el ascenso a LEB Oro del Odilo del metódico Jordi Juste con una trayectoria casi inmaculada. Un año de victorias que terminó por todo lo alto y que aunque pareció fácil, fue un conjunto de buenas prácticas deportivas ante todas las adversidades, incluida la remontada final en Zamora. El proyecto de David Ayala es presente y futuro.

No será sencillo, pero han recuperado la afición al baloncesto y será emocionante el volver a verles en el Palacio en una categoría de nombre feo y alta dificultad, que seguirá siendo la LEB Oro. Ellos también disfrutaron del Ayuntamiento para juntarse con sus fieles, aunque terminaron su fiesta en el Cartagonova.

Un balcón que también disfrutaron los componentes del Puertas Padilla de bádminton Cartagena. Gran año también, aunque se quedaron sin balcón de las guerreras del Voley.





Sabor a ascenso

Cómo los buenos inicios no aseguran nada, el FC Cartagena es el mejor reflejo de que Cartagena nunca se rinde. No se rindió Julián 'Milagro' Calero y arrastró al equipo y a la afición a disfrutar de una salvación con sabor a ascenso. En cierto modo lo fue, porque llegaron a estar a once puntos de la salvación y parecía misión imposible.

Terminó el susto en fiesta y en el reconocimiento de la afición como la mejor de la categoría en un año muy duro que será recordado y puesto de ejemplo durante muchos años por la gesta conseguida. Con Abelardo empieza otra etapa que mañana arranca ya con el inicio de la pretemporada y es que la cosa no para, pero hay que pararse a degustar y a celebrar un año inolvidable. Capítulo será hablar de los talentos individuales que también hay muchos.