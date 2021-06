Andújar se queda en el Efesé

El Cartagena ya piensa en la Liga 21-22. Ni 24 horas después de terminar la temporadade regreso al fútbol profesional, los miembros de la comisión deportiva ya están cerrando los primeros acuerdos para el nuevo curso. La primera renovación es la del capitán, David Andújar, que continuará una temporada más como albinegro. El central ha cumplido en cada ocasión que le ha tocado jugar y especialmente en la época más compleja de un curso regresando al campo desde la suplencia. Su carácter es fundamental, unido a sus condiciones como defensa y a sus importantes goles. De hecho, echando la vista atrás, dos de sus dianas dieron el primer puesto al Efesé el pasado curso y luego ya se conoce el final de una historia que terminó con el ascenso de categoría.

Ha disputand¡o 25 encuentros (23 de ellos como titular) y anotado tres goles en encuentros importantes (Albacete, Zaragoza y Alcorcón) como refleja la nota enviada por el club y que ha sido acogida de buen grado por parte de los aficionados de la entidad.

El futbolista madrileño ya fue pieza clave en el ascenso del FC Cartagena al fútbol profesional, anotando dos goles en en el centro disputado en Córdoba que le sirvieron al equipo para terminar en primera posición en la Liga regular. Cumplirá su tercera temporada como albinegro y en declaraciones al propio club ha mostrado su satisfacción por ello: “Estoy tremendamente feliz de seguir aquí. En Cartagena me encuentro como en casa porque desde que llegué me he sentido muy querido en el Club y en la ciudad. Aquí he vivido momentos increíbles, como el ascenso y la permanencia de este año y quiero seguir coleccionando más momentos”.

El central del Efesé afirmó también que “ha sido una temporada redonda. Para el año que viene mi objetivo es seguir creciendo como jugador y ayudar al equipo también a que siga creciendo como lo está haciendo hasta ahora”. “Sería bonito poder cerrar la permanencia lo antes posible y poder mirar más hacia arriba, pero hay que ir paso a paso”, comentó Andújar sobre los objetivos de la temporada que viene.