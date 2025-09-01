Ander Martín se sube al barco de Javi Rey en el Cartagena

El Efesé ha aprovechado el último día del mercado para hacer dos incorporaciones ofensivas. El ex del Burgos, Ander Martín, es el que cierra la plantilla de Javi Rey para afrontar el primer tramo de la campaña.

Tras la incrporación de Diego Gómez, FC Cartagena SAD ha anunciado la incorporación de Ander Martín Odriozola (24 años, Donostia) como nuevo jugador albinegro. El extremo llega libre tras rescindir su contrato con el Burgos CF y firma por dos temporadas, convirtiéndose en un refuerzo de garantías para el equipo de Javi Rey.

Ander Martín es un extremo polivalente, capaz de actuar en varias posiciones ofensivas y especialmente cómodo en la banda derecha, donde puede aportar desborde, amplitud y verticalidad.

Trayectoria reciente

La pasada temporada militó en el Mirandés, con el que disputó 27 partidos en LaLiga Hypermotion. Previamente, en la 2023/24, llegó al Burgos CF desde la Real Sociedad, participando en 39 encuentros oficiales, con 2 goles y 3 asistencias.

Formado en Zubieta, Ander Martín se incorporó a la cantera de la Real Sociedad en 2018 y fue progresando desde el juvenil A hasta convertirse en una pieza clave del filial dirigido por Xabi Alonso, con el que logró el ascenso a LaLiga Hypermotion. Con el Sanse sumó 29 partidos en la categoría de plata, firmando 3 goles y 3 asistencias.

En la Real Sociedad también tuvo protagonismo en el primer equipo: disputó 10 partidos oficiales, incluyendo encuentros de Primera División, Copa del Rey y UEFA Europa League.

Ahora, el donostiarra llega al Cartagena para reforzar el ataque y se incorporará en los próximos días a los entrenamientos. El Efesé suma así a un futbolista con experiencia en el fútbol profesional, desequilibrio en banda y recorrido competitivo para las dos próximas campañas.

Ya están todos los que son, a falta de que lleguen los dos últimos refuerzos y que se sumen al trabajo los dos futbolistas lesionados.