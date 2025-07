Alejandro Arribas confirma que el FC Cartagena está inscrito, en una presentación en sociedad incompleta

Se podría decir que donde dijeron Pedro, hoy ha sido Alejandro. A pocos minutos de la presentación en sociedad de la nueva propiedad del FC Cartagena, la entidad ha anunciado que será Alejandro Arribas quien lidere el proyecto en Primera RFEF.

El presidente llega acompañado por Víctor Alonso para el área económica y organizativa y Javier Hernández en la parcela deportiva. En el comunicado anunciaban también que reforzarán varias áreas, pero que durante un tiempo indeterminado cuentan con Belmonte y Breis para hacer una transición ordenada.

La puesta en sociedad ha quedado corta, porque llega sin que la directiva 'saliente' ofrezca unas mínimas explicaciones de la situación que atraviesa la entidad. Obviamente no era hoy el día, pero debió ser antes del aterrizaje del nuevo grupo inversor.

muchas preguntas, algunas respuestas

El nuevo dirigente albinegro, exfutbolista de profesión, ha aclarado que su padre es empresario pero que él es el que tiene relación con el fútbol en su faceta de empresario y por eso su llegada al Cartagena, aunque en el primer comunicado se diera el mando a su progenitor.

Dice sentirse ilusionado ante un proyecto al que desea devolver al fútbol profesional en el menor tiempo posible. De los acuerdos de la venta no ha aclarado más que ha comprado la totalidad de las acciones.

"Bueno, el tema del precio y todo eso...esto es una empresa privada, el acuerdo es confidencial y obviamente queda entre la otra parte y nosotros. Hemos llegado a un acuerdo, hemos estado negociando, y en este caso ya se ha adquirido el 100% del club".

No ha fechado el día en el que Paco Belmonte y Manolo Sánchez Breis saldrán del club, pero sí ha indicado cuál es el motivo de esa transición ordenada.

FC Cartagena Nueva directiva del Efesé

la última palabra

"Nosotros venimos aquí a iniciar una nueva etapa. Creemos que lo más adecuado es confeccionar la plantilla junto con ellos, y las decisiones las vamos a tomar en este caso, tanto Manolo en este caso, que es la cabeza visible de la parte deportiva, junto con nosotros. La última palabra siempre la voy a tener yo. Esperemos que todo salga bien, estamos haciendo la mejor plantilla posible para volver al fútbol profesional".

Javi Rey es un técnico que les gusta, aunque ya estaba fichado previamente a su llegada al proyecto. Hoy además han confirmado la llegada de Nacho Sánchez para la plantilla.

Otra de las cuestiones planteadas en su relación con Felipe Moreno, o mejor dicho, la relación que Felipe Moreno tendría con el actual Cartagena. "A Felipe Moreno lo conozco, porque obviamente en el fútbol nos conocemos todos. Sé que estaba en Leganés, ahora está en Murcia y competiremos contra ellos y esperamos ganarles, obviamente".

Y añadía que: "Pero no, Felipe no tiene nada que ver, con el que he hablado y todo es con Paco y al final con el que he llegado a un acuerdo es con Paco para el club. Entonces Felipe no tiene nada que ver en el Cartagena en este momento", ha afirmado Arribas.

los abonos

Se ha cuestionado a Arribas por las dudas de la afición a abonarse y la recomendación de la directiva, previa su presentación de que no se abonaran todavía. " Acabamos de llegar ahora mismo. Yo lo que digo es que este club es más fuerte y un club se hace más grande cuando todo el mundo anima y ayuda para que esté más arriba".

"Entonces creo que al final el que la gente no se abone es perjudicial para el club. Entonces creo que lo que deberían de hacer es animar al club en este momento, que entiendo que no es fácil porque ha bajado de categoría. Es un momento difícil y que la gente necesita esas ilusiones, esas ganas. Creo que nosotros venimos con todas esas ilusiones y esas ganas de poder devolver al club al fútbol profesional. Y eso es lo que esperamos de todos los que quieren a Cartagena y todos los que le apoyan".

Cuando se le ha preguntado por la situación económica, ha confirmado que el club ya está inscrito. "Está todo en orden. Hemos inscrito al club esta mañana y no te dejan inscribirte si no está todo correcto".

De las cuentas del club no habla, pero sí de las cuentas pendientes más urgentes de saldar. "Toda la deuda de los jugadores actualmente se va a pagar en la próxima semana. Se va a pagar todo y se va a poner al día todo el mundo. Entonces creo que al final está todo económicamente controlado".

Del proyecto del Cebé ha dicho que le den tiempo, porque acaba de aterrizar de momento en el fútbol y necesita tiempo para ir conociendo todos los detalles. Promete que tienen ilusión, solvencia económica y la intención de hacer un proyecto competitivo.

Tras su comparecencia han coincidido los aficionados que estaban en el Cartagonova con Belmonte y Breis y se han vuelto a vivir momentos de tensión.