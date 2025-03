AFUSACA y el legado del fútbol sala en Cartagena: historia y pasión

La historia del fútbol sala en Cartagena atraviesa un momento dulce. Han empezado a llegar los títulos y las vitrinas ya tienen dos Supercopas y una Liga. Palabras mayores. Sin embargo a lo largo de las tres décadas ha habido momentos amargos también.

Lo que hay en común entre aquellos instantes menos gloriosos y la consecución de los éxitos es una fiel afición que ha estado acompañando al equipo en las diferentes circunstancias que ahora tendrán visibilidad.

Lo harán gracias a AFUSACA. Su presidente José David Osorio ha querido contar en COPE el ambicioso proyecto. "AFUSACA es un proyecto que nace de aficionados para aficionados. Nace de una pasión con este deporte, que sumada a la trayectoria de muchísimos años del fútbol sala en esta ciudad, pues ha ido generando una historia larga con muchas etapas, con muchos equipos, con muchos momentos y que queremos mantener en el tiempo y que eso perdure".

"Son cerca de 30 años los que perduran el fútbol sala en esta ciudad. Los más antiguos pueden decir eso, algunos somos un poquito más jóvenes y entramos un poquito después, pero la realidad es que, claro, no se queda la cosa en lo de ahora. Hubo un ascenso con Mínguez Sáez, otro ascenso con Plástico Romero que en aquel momento, bueno, fueron verdaderos hitos históricos. La casi conquista de títulos con Polaris, que ahora ya, visto el tiempo, lo que hemos podido vivir ahora, pues parece que queda en nada, pero en ese momento el estar en una final de liga, pues también supuso algo muy importante"

los objetivos

Ya tienen en mente actividades especiales, pero también objetivos a largo plazo. "Bueno, nosotros nos hemos marcado principalmente tres objetivos a medio o largo plazo. El primero de ellos es montar un archivo histórico en el que vayamos recopilando, catalogando toda esa información, todos los materiales. Todo lo que vayamos recopilando, que esté bien guardadito, ordenado y bien catalogado".

El más ambicioso de los proyectos está en negociación. "Por otro lado, mucho más a largo plazo, un museo del Fútbol Sala. Sabemos que es complicado, sobre todo por el escenario. Estamos ya en conversaciones con el Ayuntamiento, porque nos gustaría que estuviera en el Palacio de Deportes, que es donde creemos que debe estar".

Quieren hacer un bonito proyecto para disfrutar a cualquier edad. "Siempre digo que los museos van mucho más allá de una exposición. Consiste en exposiciones, en charlas, en coloquios, en encuentros, en una serie de actividades que al final son las que dan vida y las que hacen que ese material o esa colección llegue a la gente y que sea en un punto de encuentro a gente de diferentes épocas, de diferentes edades y que puede ser más bonito que un padre o un abuelo pueda acompañar a su hijo o a su nieto a un museo o a una exposición en la que le pueda contar cosas que él mismo ha vivido y aprender otras que ni siquiera él conoce".

Jimbee Cartagena Parte de la directiva en la pasada Copa

La Copa queda atrás, pero en la mente está la Champions. Quien sabe si podrán poner un título europeo en ese futuro museo. "No pensamos en el tropiezo de esta Copa de España, porque es que tenemos todos la cabeza ya en Le Mans, (en esa Final Four de la Champions. Quién nos iba a decir que íbamos a poder vivirla".

"Ya no es ir a jugar en Europa, no, no, es estar entre los cuatro mejores equipos de Europa, y pase lo que pase, esos dos días que vamos a vivir, o que queremos vivir, los que podamos finalmente estar allí, es todo un sueño. Y si pusieran el broche y se pusiera a hablar de esa Copa de Europa, de ese Cartagena que fue campeón de Europa, pues se ponen los pelos de punta"·

Tienen en mente hacer una exposición de camisetas históricas a corto plazo, por lo que el que quiera ceder temporalmente alguno de esos tesoros que guarda en casa está invitado a participar en la cita.