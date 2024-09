Abelardo no llora las ausencias del Efesé

Las semanas tras victoria suelen ser buenas y más cuando es la primera. El caso del Efesé no es una excepción. El técnico admite que la plantilla ha trabajado con muy buena intensidad, a pesar de que llegan al choque del domingo con muchos condicionantes.

Abelardo ha afrontado con naturalidad las bajas, pero con algo de preocupación, el tema más comentado de la semana, que es el calor que se puede sufrir en el choque ante el Levante, que se jugará a las 16.15 horas con una máxima prevista de 32 grados y una fuerte humedad.

El asturiano confía en su plantilla y no se para a llorar por la baja de los cuatro internacionales. Completarán la lista con chicos del filial y está muy seguro del buen hacer de Toni Fuidias que debutará en la portería ante la ausencia de Pablo Campos. Tampoco estará Jhafets. Vukcevic y Šipčić también se han marchado con sus combinados nacionales.

El parón y el calor

El técnico asturiano no se queja, pero sí entiende que sería normal que pare la competición en las ventanas de la selección, igual que se hace en Primera. Le preocupa además el tremendo calor que puede marcar el devenir del encuentro. "Seguramente hará mucho calor y eso marcará el partido y los cambios. Seguro"

Tampoco ha escatimado en elogios para su rival, el Levante de Julián Calero. "Lo que hizo Calero en el Cartagena fue increíble, una labor sobresaliente, no, lo siguiente. Todos sus equipos son competitivos". Reconoce que a la verticalidad de la plantilla le ha sumado el esfuerzo defensivo y es un equipo mejorado y difícil de batir.

Con respecto al jugador que más está llamando la atención, Abelardo lo tiene claro. "A mí también me encanta ver jugar al Pocho, pero es un chico joven y no está al 100% físicamente. Nos está aportando mucho, pero no hay que tener prisa".

Asegura que saldrán con 11. "Jugaremos con 11 y no pasa nada, pero sería bueno que parara la competición. Tampoco hay que discutir más y es un orgullo tener jugadores que vayan con sus países".

Se muestra feliz por la atención y el esfuerzo de una afición que será muy importante para el equipo y promete que los jugadores ofrecerán el 100% por ellos.