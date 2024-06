Abelardo aterriza en el Efesé con la ilusión por bandera: "No fue una cuestión de dinero"

El 'Pitu' Abelardo ya está manos a la obra en el Efesé para hacer un equipo competitivo y volver a ilusionarse como entrenador de fútbol. El asturiano reconoce que este era el momento ideal para estar centrado al 200% en fútbol y entregarse a su aventura en Cartagena. Acompañado del presidente y del responsable del área deportiva, ha sido presentado y ha emitido sus primeros mensajes.

Sánchez Breis ha explicado qué sensación tuvo cuando le ofrecieron al ya nuevo técnico. "Le dijimos a su representante que nosotros no podíamos pagar al 'Pitu' y nos insistió en que habláramos con él, que era un entrenador muy de sensaciones". Paco Belmonte ha confirmado que fue una negociación rápida, porque tenía todo lo que buscaban para esta nueva etapa, quinta temporada consecutiva en Segunda.

Compromiso y humildad

Abelardo Fernández Antuña (Gijón, 19 de abril de 1970) ha tenido una carrera importante como jugador y como técnico ha sido más intensa en Primera División con Alavés o Sporting, entre otros. Experiencia tiene y conoce la categoría a la perfección. Sabe a donde llega y tiene muy claros sus objetivos en su regreso al banquillo.

"Me atrajo el proyecto en sí y la honestidad y seriedad que vi. Es un club que puede crecer, a pesar de que sabemos que esta categoría será más dura todavía que el pasado año. Fue muy fácil encontrar sintonía con ellos. Es un orgullo venir a entrenar a aquí y espero que sea mucho tiempo, porque sería una buena señal".

A pesar de la dificultad de la competición, tiene claro algo irrenunciable. "Espero que la gente disfrute con el equipo y que vea que lo dejan todo en el campo. Ojalá pudiéramos ganar todos los partidos, pero al menos que se ilusionen con el equipo y crezcamos todos juntos".

Ilusión e idea de juego

Tras año y medio fuera de los banquillos tiene ganas de comerse el mundo. "Creo que este es el momento, porque yo tengo que estar al 200% para entrenar y estoy muy ilusionado y ojalá salga bien". Tiene ganas de empezar y aunque sabe que puede ser un mercado de fichajes largo, lo importante para él es "acertar con el máximo número de piezas".

Ha tenido muchos entrenadores y de lo más variados, pero él tiene su propio estilo. "Me gusta el fútbol vertical y llegar con pocos toques, que no significa jugar directo, que habrá que hacerlo en momentos. Me gusta un competitivo, con bandas abiertas, y una combinación de fútbol por fuera y por dentro y que sea ordenado, que no significa que vaya a ser defensivo". Ambiciosos, pero humildes.





