2324 abonados disfrutarán del fin de fiesta en el Cartagonova

El FC Cartagena, que esta noche juega en Lugo, jugará con público en la despedida de la Liga este próximo fin de semana . Una fiesta que podrán vivir 2324 aficionados que desde ya pueden adquirir sus entradas de forma telemática. Así lo ha anunciado el club esta misma mañana. "el Club pondrá a disposición de sus abonados un total de 2.324 entradas a coste cero. Abre el periodo de adquisición de estas entradas de manera online (única y exclusivamente) a partir de las 10:00 horas de este lunes. Para el FC Cartagena-Girona FC tendrán prioridad para retirar las entradas desde el abonado número 2.241 al número 4.565. Éstos tendrán de plazo para poder adquirir su entrada desde este lunes a las 10:00 horas hasta el miércoles 26 de mayo a las 20:00 horas. Una vez vencido el plazo para esos abonados, las entradas sobrantes podrán ser adquiridas por el resto de abonados (desde el jueves 27 de mayo a las 10:00 horas) hasta agotarlas y siempre a través de la plataforma de ticketing del club: https://fccartagena.compralaentrada.com/. Recordamos que, por el protocolo de seguridad de LaLiga, no está permitida la retirada de entradas de forma presencial, por lo que no se podrá ir al Estadio y se tendrá que hacer todo a través de la web. Las entradas serán nominativas e intransferibles, ya que se pedirá el DNI a toda la persona que acceda al Estadio Cartagonova para presenciar el encuentro".

PROTOCOLO DE ACCESO Y COMPORTAMIENTO DENTRO DEL ESTADIO

El acceso de los aficionados al estadio será de forma escalonada y por franjas horarias según el sector de la localidad de cada aficionado (la puerta y el sector de cada uno irá indicado en la entrada). Los horarios de cada puerta, sector y grada serán de obligado cumplimiento por lo que el que se retrase no podrá acceder al estadio.

TRIBUNA ALTA:

Sectores A-B: De 19:30 a 19:45 horas

Sectores C-D: De 19:45 a 20:00 horas

Sectores E-F: De 20:00 a 20:15 horas

Sectores G-H: De 20:15 a 20:30 horas

Sectores I-J: De 20.30 a 20:45 horas

FONDOS NORTE Y SUR ALTO:

Sectores A-B: De 19:30 a 20:00 horas

Sectores C-D: De 20:00 a 20:30 horas

Sectores E-F: De 20:30 a 21:00 horas

FONDO SUR BAJO

Sectores A-B: De 20:00 a 20.30 horas

Sector C: De 20.30 a 21:00 horas

LATERAL ALTO:

Sectores A-B: De 19:30 a 19:45 horas

Sectores C-D: De 19:45 a 20:00 horas

Sectores E-F: De 20:00 a 20:15 horas

Sectores G-H: De 20:15 a 20:30 horas

Sectores I-J: De 20.30 a 20:45 horas

Antes, durante y después del encuentro, el aficionado deberá tener en cuenta que: La mascarilla FFP2 sin válvula es obligatoria, no pudiéndosela quitar en ningún momento. Se deberá ser puntual, respetar la franja horaria asignada y ocupar la localidad que te pertenezca (los asientos habilitados para el público estarán debidamente marcados). Durante el partido (descanso incluído) el aficionado deberá permanecer en su asiento sin moverse, salvo fuerza mayor. Antes de entrar se tomará la temperatura. Si el aficionado se encuentra con algún síntoma relacionado con la COVID-19 rogamos no acuda al estadio, aun teniendo entrada. No se permite la venta de comida ni bebida dentro del estadio. No se permite fumar dentro del estadio.Al término del encuentro, la salida del estadio se realizará de manera escalonada. Se hará por filas y tendrán preferencia las más cercanas a la bocana de salida.

Nuevo rivales

Durante el fin de semana el club ha conocido a nuevos rivales para el próximo curso. El Eibar, el Valladolid y el Huesca bajaron de Primera. La Real B, la SD Amorebieta, el Ibiza y y el Burgos serán rivales tras su ascenso este fin de semana en tierras extremeñas. Falta por concoer quienes suben a Primera por medio del 'playoff' y quienes descienden de la categoría, algo que se irá decidiendo entre hoy y el fin de semana.Los de Carrión quieren ganar en Lugo y seguir disfrutado de la permanencia respetando la competición y a los rivales que tanto se juegan.