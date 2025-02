Fernández Romo: "Tenemos que ir a ganar al Málaga con convencimiento"

El FC Cartagena, colista indiscutible de Segunda División de fútbol, recibirá este sábado al Málaga en un duelo entre rivales que están en mala dinámica, bastante peor la del cuadro local, que lleva más de dos meses sin conocer la victoria, al igual que el cuadro andaluz, que todavía no ha conseguido ganar en 2025.

El partido, de la vigésimo séptima jornada liguera, comenzará a las cuatro y cuarto de la tarde en el estadio Cartagonova y medirá a dos conjuntos con la flecha hacia abajo, aunque con los andaluces en una situación privilegiada comparada con la que tienen los cartageneros.

El Efesé, que encadena ocho partidos sin ganar y cuatro derrotas seguidas, las mismas que lleva Fernández Romo en su banquillo, es el vigésimo segundo y último clasificado con solo 15 puntos sumados y está precisamente a 15 del Burgos, que es el que marca la línea de la permanencia con un encuentro pendiente todavía por disputar.

Los blanquinegros deben remontarse al 9 de diciembre de 2024, con el 1-0 frente al Sporting de Gijón, para encontrar su última victoria en una temporada que está siendo absolutamente aciaga y que muchos ya dan por amortizada con un descenso que se da casi por seguro.

"Tenemos que aumentar el nivel del equipo, sobre todo en atención y concentración, y corregir los errores individuales y ello sin desánimo sabiendo que tenemos otra oportunidad y estamos convencidos de poder aprovecharla", indicó este viernes Fernández Romo en la rueda de prensa previa al choque y en la que dijo que no podrá contar con los tres lesionados de la plantilla, el defensa Pedro Alcalá, el centrocampista Luis Muñoz y el delantero uruguayo Gastón Valles.

Nikola Sipcic seguramente ocupará el hueco dejado por Alcalá, lesionado el pasado domingo en el partido perdido por 5-2 en el campo del Cádiz Club de Fútbol.

"La situación la llevamos horrible porque te esfuerzas al máximo para lograr una recompensa que no estamos encontrando. Desde que llegué no ganamos ni un partido y lo que hay que hacer es insistir. No tenemos detectado ningún problema de motivación, lo cual no significa que seamos felices, y debemos buscar la mejor versión individual y del equipo sin ninguna excusa. La única manera de salir de aquí es siendo auto crítico hablando de fútbol", declaró también el técnico madrileño.

De su rival, Fernández Romo destacó que "es un equipo joven y lleno de talento en todas las posiciones, que tiene ritmo y peligro y es vertical".

Enfrente, el Málaga, que no conoce la victoria en 2025 con dos empates y tres derrotas, llega al duelo con el firme objetivo de romper su sequía de partidos ante el colista, con la que sería su segunda victoria a domicilio de la temporada para alejarse algo más de los puestos de descenso.

El equipo malagueño, decimosexto con 32 puntos, a siete de la zona de descenso que marca el Eldense, venció por última vez el pasado 21 de diciembre ante el Sporting de Gijón (1-3), en su único triunfo hasta ahora como visitante, y a partir de entonces registró igualadas frente a Deportivo y Levante, y derrotas contra Mirandés, Zaragoza y Racing de Santander.

El cuadro andaluz, por juego y ocasiones, pudo sacar mejores resultados en algunos de esos encuentros, sobre todo en el de la pasada jornada en casa ante el Levante (1-1) o en sus visitas al Mirandés (3-2), que marcó el gol del triunfo en el tiempo añadido, al Racing de Santander (2-1), donde se adelantó y tuvo varias opciones claras para conseguir el empate.

Ahora, el equipo de Sergio Pellicer visita al Cartagena, que, a pesar de ser último y caer en la pasada jornada por un claro 5-2 en Cádiz, cuenta con una buena plantilla e intentará prolongar sus posibilidades de obtener la permanencia, lo que lo convierte en un rival más peligroso, según el técnico malaguista, para quien aún es pronto para considerar el partido como una final, aunque él se lo toma "como si lo fuera”.

Pellicer tendrá que recomponer la defensa por las bajas del lateral derecho Carlos Puga, sancionado con un partido por su expulsión ante el Levante, y del central portugués Nelson Monte, lesionado.

Lo más normal es que Jokin Gabilondo juegue en ese lateral, sin descartar a Diego Murillo, y que Einar Galilea siga en el centro de la zaga junto a Álex Pastor.

A estas ausencias se unen por lesión las de los centrocampistas Luismi Sánchez y Dani Lorenzo, así como la del delantero Haitam Abaida, el último en caer con un problema muscular, mientras que Pellicer también podría tener alguna duda en el ala izquierda del ataque porque ni Antoñito Cordero ni Kevin Medina están ofreciendo un rendimiento óptimo, lo que le da opciones a Yanis Rahmani.