El oído y sus rutinas, fundamental incluso para la salud mental

El precio y la estética. Esas son las cuestiones más habituales que una persona se plantea cuando la solución a sus problemas de audición son unos audífonos. Siguen habiendo muchos estigmas en torno al uso de un dispositivo que ha cambiado mucho, porque está en continua evolución.

A veces nos perdemos cosas importantes por no poner solución. Las voces de los pequeños de la casa, el sonido del mar...y otras directamente llevan a quien sufre esa pérdida de audición al aislamiento social. Si no hay conversación, no hay problema. Llega a afectar gravemente a la salud mental.

El Doctor Félix Díaz Caparros lleva más de 30 año ejerciendo como otorrino y nos da unos consejos importantes sobre cómo afrontar los problemas de oído.

Tecnologías cada vez más avanzadas

Cuando alguien no ve, suele acudir rápido al oculista, pero no ocurre igual con el oído. "Hay muchos prejuicios porque básicamente hay dos cosas que tiran para atrás, piensan que son carísimos y la otra es la estética. Hay señores con 80 años y te dicen que no quieren que les vean con audífonos porque es de viejo. Les pongo el mismo ejemplo siempre y es que vemos a alguien con auriculares y nos parece bien, pero no con audífonos".

Cada vez son más pequeños, por lo que en algunos casos no se observan desde fuera. "Es cierto, que si hay un daño moderado o grave no se puede usar un aparato pequeño. Tenemos tal tecnología que hay un rango amplio. Los que van detrás de la oreja se notan mucho menos, porque encima son transparentes".

El diagnóstico es fundamental. "Tenemos todas las opciones para que no se nos escape nada, porque no solo nos consultan por la hipoacusia, también por el acúfeno y vértigos. No se nos puede escapar nada, porque pretendemos dar una respuesta completa al paciente y evitarles una mala experiencia". Escucha AQUÍ la entrevista completa.