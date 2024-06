Cada tres segundos hay alguien que necesita sangre: "La importancia de la donación"

El papel que juega en la salud de una ciudad o incluso de un país, el donante de sangre es capital. La sangre no se puede fabricar, ni comprar, ni elaborar de forma artificial. Sus componentes son necesarios para que los hospitales funcionen y para que determinados pacientes puedan salir adelante.

El próximo 14 de junio se celebra el día de este colectivo que regala vida cada vez que permite que se extraiga un poco de su sangre en un gesto rápido y que no duele en absoluto.

La doctora Carmen Díaz Mateo explica la importancia de este gesto, que ayuda a tres personas. "La sangre es importante en los accidentes de tráfico, pero también en enfermos crónicos. Esas partes de la sangre van destinadas a anemias crónicas, enfermos renales, en casos de leucemia". Pedía empatía, porque puede ser cualquiera el que necesite sangre en un momento u otro.

No es una forma de hablar, sino una estadística que dice que "una de cada dos personas en este país necesitará una transfusión de sangre por un motivo u otro. Dice otra estadística que cada tres segundos alguien necesita sangre".









Donación en el Hospital Virgen de la Caridad

El Grupo Ribera no está alejado de la ciudad en ningún asunto, pero menos todavía en cuestiones de salud y este viernes realizará su tercera donación con el centro de hemodonación. Será en la primera planta del hospital de 9 de la mañana a dos de la tarde y abierta a todo el que quiera ser un donante de vida, aunque como explicaba la doctora, "es importante que se hagan donantes habituales, porque es cierto que cuando se les llaman acuden y cumplen".

Animaba también la doctora a desterrar ciertos prejuicios. "Hay gente que piensa que duele y que es perjudicial para él, que se van a marear o que les van a pegar algo. Todo lo contrario, porque solo se utilizan elementos estériles y desinfectados. Es un proceso seguro".

Precisamente, es crucial para el Centro de hemodonación ir rejuveneciendo el perfil del donante para no ir perdiendo efectivos salvadores. Además, comienza ahora un periodo complicado por las vacaciones. Toñi Gómez recuerda que irán dispositivos a las playas para que sea más sencillo seguir cumpliendo con la labor.

Las condiciones

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 Kilos y sentirse bien de salud son condiciones fundamentales. No padecer enfermedades que sean transmitidas por sangre, (Hepatitis, Chagas) y no haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales son factores clave también. No consumir drogas endovenosas y no haberse realizado recientemente (un año) tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.