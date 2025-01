De perritos a peces, San Diego acoge la bendición de todo tipo de animales

El día de San Antón es una gran tradición en el castizo barrio del mismo nombre en Cartagena. La bendición de animales es uno de los reclamos más populares y centenares de mascotas pasan a ser bendecidos.

Sin embargo, y sin ánimo de contraprogramar, desde hace tres años esa tradición se hace también en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, conocida popularmente como San Diego.

Dos oportunidades más para que la gente que por horario no puede acudir a San Antón pueda acercar sus animales de compañía. Tendrán una cita doble. Esta tarde y el domingo antes de la catequesis de los pequeños y es que ellos son muy protagonistas en esta fiesta.

alejandro y barrita

Los niños están emocionados. Alejandro, por ejemplo, se ha ido al cole pensando en la bendición se su gata Barrita. Todos los que como él quieran acudir están invitados. El párroco Pascual Saorín ya tiene experiencia. El año pasado acudieron tortugas, conejos y por supuesto perros y gatos.

Hay dos posibilidades. Esta tarde, a las 17 horas y el domingo a las 10.00. "No queremos hacerle sombra a Saúl en San Antón, pero como los horarios no coinciden no pasa nada. Empecé hace dos años a proponerlo. Empezamos con poquitos, el año pasado fue bastante más gente y este año pues a ver si se anima a la gente, además de ir a San Antón, a venir a San Diego a bendecir las mascotas y los animales de compañía".

El origen de la parroquia invita a ello. "Algún niño vino con una pecera pequeñita con un pez, aunque nosotros tenemos aquí una pecera de 500 litros, hay que decirlo todo, con hasta pequeños tiburones, o sea que si la gente quiere, además de quedarse fuera a venir a ver nuestro acuario, también puede entrar."

COPE El acuario de la parroquia

"Hay que recordar que esta parroquia es el Sagrado corazón de Jesús, pero la gente la llama San Diego, porque originalmente era un convento franciscano. En el siglo XIX, tras la desamortización, pasó a manos de la diócesis y se le cambió el nombre del titular, pero la gente le sigue llamando San Diego, que era un franciscano y, como sabes los franciscanos tienen ese amor por la naturaleza tan grande. Yo, desde que llegué a la parroquia, pensé de qué manera se podía cuidar el medioambiente y tomar conciencia de las criaturas que Dios nos ha puesto a nuestro servicio".

MÁS INQUIETUDES

Acercar a los niños es un propósito y una necesidad coyuntural como explica el párroco. "Sí, sobre todo a esta parroquia, porque la gente de Cartagena sabe que la parroquia de San Diego, tiene un potencial muy grande de inmigrantes que han cambiado por completo el aspecto del barrio. Entonces, a pesar de que nosotros también tenemos muchísimas actividades en el centro social con los niños inmigrantes que no son católicos y, de hecho, participan también en muchas actividades de la parroquia, como en los Reyes Magos, las Cruces de Mayo… Pero, bueno, sí es verdad que la gente mayor tiene la dificultad de que la parroquia tiene muchas escaleras".

"A pesar de que hay una rampa, pues estamos perdiendo bastante gente de toda la vida por accesibilidad. Con lo cual, hacemos la opción de tratar de ponérselos fácil a los niños y a los padres para rejuvenecer nuestra comunidad".

Mantienen la cita cultural con los Viernes de San Diego y mucha actividad en la que poner un granito de arena. "Pues tenemos un grupo de 60 voluntarios. Es un centro maravilloso con ocho talleres. Alguna persona que tenga tiempo y tenga ganas puede acercarse. Es una parroquia muy castiza y una comunidad muy hermosa que ha tenido párrocos como Paco Montesinos o Kini y seguimos su legado".