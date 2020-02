Los patios de los colegios de Eibar, Ermua y Zaldibar permanecerán cerrados por la contaminación del aire

Los centros educativos de Ermua, Eibar y Zaldibar han cerrado sus patios de recreo tras saltar la alarma de contaminación del aire producida por el incendio en el vertedero de esta última localidad vizcaína. Siguiendo las recomendaciones del Gobierno Vasco y con el objetivo de que los alumnos no se vean afetados por los gases tóxicos que ahora mismo invaden los pueblos cercanos a Zaldibar, desde hoy el alumnado tienen prohibido salir a jugar en las zonas habitadas para ello en estos recintos.

Además, la situación se agrava teniendo en cuenta que los tres municipios han amanecido esta mañana con precipitaciones intensas que no favorecen los trabajos que se están llevando a cabo en el lugar. Es más, si lluvia no cesa, ésta provocaría inestabilidad en el terreno. Una consecuencia que no facilitaría la búsqueda de los dos trabajadores enterrados. A pesar de ello, en este momento, la prioridad de las instituciones vascas es apagar el fuego para que las partículas tóxicas cesen lo antes posible.

❗️El Departamento de Salud ha recomendado la adopción de medidas preventivas en las poblaciones de Eibar, Ermua y Zaldibar, en el entorno del vertedero, al constatar niveles elevados de dioxinas y furanos en el aire ⏬https://t.co/8AapgY7ibn — Irekia-GobiernoVasco (@Irekia) February 14, 2020

Ante los altos niveles de dioxinas y furanos detectados en la última medición realizada por el Departamiento de Medio Ambiente del País Vasco, éste recomienda no ventilar las viviendas y mantener las ventanas cerradas el mayor tiempo posible. El comunicado emitido este fin de semana indica que tampoco no se realice activida deportiva al aire libre hasta nuevo aviso. En este sentido, los dos clubes de fútbol guipuzcoanos, la Real Sociedad y el Eibar, se vieron en la obligación de suspender el encuentro que iban a disputar ayer por la tarde en Ipurua.

La preocupación por la toxicidad del ambiente es tal que los vecinos de Eibar han salido esta mañana a la calle en protesta por la situación que llevan viviendo desde hace más de una semana y para pedir a las instituciones vascas una solución cuanto antes. Y es que son ya 9 días los que estos vecinos llevan sufriendo las consecuencias esta drámatica situación. Los habitantes continúa a la espera de un nuevo comunicado por parte de Osakidetza para poder incorporarse a la normalidad pronto y los familiares de los trabajadores sepultados por el desprendimiento siguen siguen a la esperan de que se localicen los cuerpos.