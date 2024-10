La OCU pide adaptar las etiquetas de la DGT a las emisiones reales de los vehículos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha instado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a revisar su sistema de etiquetado de vehículos, alegando que las emisiones reales de los coches deberían ser el criterio principal, y no solo el tipo de motor. Según Kepa Loizaga, delegado de la OCU en Euskadi, muchos vehículos híbridos, a pesar de contar con etiquetas Eco o Cero, pueden emitir más CO2 a lo largo de su ciclo de vida que algunos vehículos de combustión con etiqueta.

En concreto, Loizaga, que ha sido entrevistado en Mediodía COPE, señala que "los automóviles más vendidos con motor de combustión y etiqueta C generan emisiones de CO2 similares o incluso menores a muchos Mild hybrid y grandes híbridos". Esta situación provoca, según la OCU, un acceso injusto a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para aquellos vehículos con etiquetas más favorables, a pesar de no ser más ecológicos.

Bilbao ya sanciona en su ZBE

El delegado de la OCU también ha recordado que la normativa ZBE es ya una realidad en ciudades como Bilbao, donde desde el 16 de septiembre se aplican sanciones de hasta 200 euros para vehículos que incumplen la normativa. Tras un periodo de moratoria de tres meses, los vehículos que no cumplan con los requisitos de acceso serán multados si acceden a la ZBE entre las 07:00 y las 20:00 horas, de lunes a viernes laborables.

Necesidad de incentivos y transporte público

Además de solicitar la revisión del sistema de etiquetas, la OCU ha hecho un llamamiento a las administraciones para mejorar los incentivos a la compra de vehículos más ecológicos. Según Loizaga, el retraso en la concesión de ayudas del Plan Moves III, que puede alcanzar los 7.000 euros, está “desincentivando la compra de coches menos contaminantes”. La organización pide que estas ayudas se otorguen al momento de la compra, para hacer más accesible la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos.

Asimismo, la OCU ha recomendado medidas adicionales como la creación de aparcamientos disuasorios gratuitos en los límites de las ZBE, conectados con el centro de las ciudades mediante transporte público eficiente. También subrayan la necesidad de ampliar la capacidad y frecuencia del transporte público, complementándolo con una red de carriles bici seguros y conectados.

Evitar la exclusión social

Por último, la OCU advierte de que sin una adecuada implementación de estas medidas, se corre el riesgo de “excluir” a aquellos ciudadanos que no pueden permitirse el cambio de vehículo pero que necesitan el coche para su día a día. “De no tomarse medidas, se obligará a muchas personas a cambiar de coche cuando no pueden permitírselo, afectando especialmente a quienes dependen de su vehículo para trabajar”, concluye Loizaga.