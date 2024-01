Zuriñe, todoterreno en silla de ruedas, una de las 650 personas que arrancan el año sin bono taxi

Zuriñe tiene 49 años y movilidad reducida. La silla de ruedas no le impide ser una mujer todoterreno. Es cofrade de la Virgen Blanca y forma parte de una camparsa de carnaval, pero también participa siempre en la carrera de la mujer y es voluntaria de Cruz Roja.

Para desplazarse a veces la silla no basta, en especial si llueve o nieva. Es entonces cuando Zuriñe echa mano del taxi gracias a la ayuda foral que percibe para este servicio y que este mes de enero no llega. Se trata de una subvención para personas con movilidad reducida activada hace años y que perciben unas 650 personas.

Un bono taxi que financia la Diputación de Álava con 55 euros al mes (650 euros al año) y que ha desaparecido este mes enero. Según denuncia Zuriñe, el 29 de diciembre y sin previo aviso vió que la tarjeta prepago nominativa necesaria para sufragar el taxi no tenía saldo.

No solo lamenta que no llegue la ayuda este mes, también que no se incremente su importe cuando los precios no paran de subir. Cobra una pensión no contributiva y vive de alquiler en el Casco Viejo de Vitoria. Cada gasto pesa mucho, nos explica.









Sin poder salir de casa





El PP se ha hecho eco de la denuncia y ya ha pedido la comparecencia del diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, para que de cuenta de la suspensión de un servicio tan necesario para las personas con movilidad de reducida.

Así lo ha señalado en una comparecencia la juntera popular Ana Morales, quien ha apuntado que el retraso en cobrar estas ayudas condena a muchas personas con discapacidad a no poder salir de casa al suponer un gasto "inasumible".

Muchas no trabajan porque tiene "más dificultad" para acceder a un puesto de trabajo "bien remunerado" y ahora la diputación les deja en la "cuneta".



Los usuarios del bonotaxi se han encontrado con la sorpresa de que este año el programa acumula ya un retraso de 20 días. En COPE Euskadi fuentes del servicio de taxi de Vitoria aseguran que la ayuda del bono taxi siempre arranca el año con una demora de un mes o dos.





Subida con el IPC





Los populares alaveses han exigido a la Diputación el cobro inmediato de la ayuda con la subida del IPC en las cuantías de este año, y estarán vigilantes para que los usuarios de este programa no pierdan las ayudas del mes de enero.

Estas ayudas están destinadas a personas con movilidad reducida para la utilización del servicio de taxi como medio de transporte. Son personas mayores de doce años afectadas por grandes discapacidades motoras, entre ellas usuarios de sillas de ruedas, que dependen de dos bastones o de terceras personas para andar.



El objetivo es mejorar su calidad de vida ya que no pueden hacer uso del transporte colectivo ordinario por sus graves dificultades, de manera que se favorezca su autonomía y se faciliten los desplazamientos fuera de su domicilio.