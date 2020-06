Vuelven las visitas a las residencias de Álava: “No sé si me va a conocer”

La Diputación de Álava permitirá las visitas de familiares en las residencias de mayores desde el próximo lunes, día 8, en el arranque de la fase 3 en Euskadi. Estos encuentros serán en un espacio habilitado y ventilado dentro del centro, con cita previa, una hora máximo de duración y un único visitante, que preferentemente deberá ser siempre el mismo, al que se le tomará la temperatura y que en todo llevará momento mascarillas y guantes.

Ganas de reencuentro

Esta medida supone todo un alivio para los familiares de los residentes que vieron restringidas las visitas desde el 13 de marzo. “Han sido tres meses muy largos, no sé si me va a conocer”, nos confiesa Edu, que anhela volver a ver a su padre. También Maite tiene “muchas ganas” de reencontrarse con mu madre y es que este largo tiempo de restricciones se ha hecho aún más duro para quienes no han podido hablar con su familiar por teléfono al carecer de esa “facultad”.

Desescalada gradual

La desescalada en las residencias será gradual y en función de la pandemia. Se va a impulsar también la puesta en marcha cuanto antes de todas las actividades posibles para fomentar la convivencia, siempre en función de la evolución de la pandemia. Se hará en grupos de 10 a 15 personas como máximo.

Quedarán excluidas de estas actividades y de acudir a espacios comunes las personas con covid-19 y aquellas que se encuentren en aislamiento preventivo.

Abren centros de día

Además, la actividad en los centros de día para mayores arrancará el día 15 inicialmente con un 50 % de plazas, también en los centros ocupacionales para personas con discapacidad intelectual y enfermos mentales. No volverán al 100 % de su capacidad, si no que se trabajará con grupos más pequeños, en días alternos o con los que necesiten más atención.

Se retoman las valoraciones

Asimismo, a partir de la fase 3 de la desescalada se retomarán las nuevas valoraciones en los programas de acogimiento familiar y de adopciones y se reactivarán las visitas presenciales a domicilio de las trabajadoras sociales.

La Diputación ha indicado que el objetivo es que la desescalada formal concluya en junio pero ha precisado que estas medidas podrán ser modificadas en cualquier momento si se considera necesario por razones sanitarias.