VITORIA, EN MODO FINAL FOUR

Vitoria ya está en modo Final Four. Las aficiones turcas, rusas y españolas ya campan por una ciudad vestida de canastas y que aún tiene habitaciones libres con un precio mínimo que supera los 400 euros lo que ha hecho que parte de los más de 10.000 visitantes que se esperan se hospedan en Bilbao, San Sebastián o Burgos. Así no los confirman desde uno de esos hoteles que no ha colgado el cartel de completo: “Estamos al 80%”.

Fan Zone

Hay acreditados 650 periodistas de 31 países y ya están haciendo conexiones desde el centro de la ciudad. Un reportero de Fenerbahce TV nos confiesa que le encanta Vitoria porque es muy “bella y tiene mucho verde”. Desde las 10 de la mañana ha quedado abierta la Fan Zone en la plaza de la Virgen Blanca y la plaza España, hoy y mañana con horario hasta las 10 de la noche y el domingo hasta las 3 de la tarde. Todo el fin de semana se organizan torneos, espectáculos, encuentros con leyendas y jugadores en activo...La tienda oficial del Baskonia y los establecimientos aledaños abrirán el domingo, esperan hacer el agosto aunque el tiempo no acompañe.

Despliegue policial

La presencia policial es más que patente, la Ertzaintza tiene desplegado un dispositivo especial con unidades de explosivos, subsuelo y rescate, entre otras, y avisa de controles rigurosos para acceder al Buesa Arena. La organización pide encarecidamente utilizar en los desplazamientos al pabellón el transporte público o la bicicleta. Se han habilitado lanzaderas y un abono de 10 euros para viajes ilimitados.

Agenda

Más de 10.000 visitantes llegarán a Vitoria para disfrutar del mejor baloncesto europeo. El sábado habrá conciertos en la Plaza de los Fueros, con Aurora&The Betrayers, entre otros grupos, un espacio enogastronómico en la Plaza Santa Bárbara, con productos locales, vino y txakoli, y exhibiciones de herri kirolak en la Plaza del Matxete. También hay múltiples actividades en Mendizorroza, pasacalles y animación en el centro de la ciudad.