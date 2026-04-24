"Vitoria es mi ciudad”: Antonio Altarriba abre hoy las fiestas de Álava con un pregón lleno de recuerdos

La pregunta ya empieza a rondar en Álava: ¿perretxicos o caracoles? La respuesta de Antonio Altarriba es clara: perretxicos. Aunque este año estén “carísimos”, admite entre risas. Pero más allá de la gastronomía, esta tarde el escritor, ensayista, guionista de cómic, Premio Nacional del Cómic, catedrático de la UPV y reciente Caballero de las Artes y las Letras de Francia será el encargado de dar el pregón de las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz, patrones de Álava.

La cita será a las 20:00 horas en la Plaza de la Provincia, en Vitoria, donde Altarriba pondrá voz al arranque simbólico de las fiestas de Álava.

Más de medio siglo en Vitoria

Altarriba no nació en Vitoria, pero llegó a la ciudad en 1975, con 23 años, para trabajar como profesor en el antiguo Colegio Universitario de Álava. Desde entonces, su vida personal, profesional y cultural ha quedado profundamente ligada a la capital alavesa.

“Hace ya mucho tiempo que siento que Vitoria es mi ciudad”, ha contado en COPE Euskadi. Para él, ser pregonero supone una especie de confirmación de esa relación construida durante más de cinco décadas.

Antonio Altarriba

Un pregón con recuerdos personales

El pregón estará marcado por la memoria. Altarriba ha explicado que recordará su llegada a Vitoria, sus primeros pasos como escritor, sus colaboraciones en fanzines, revistas y guiones de cómic, y también a sus padres, de quienes probablemente se acordará al mirar esta tarde a la Plaza de la Provincia.

El escritor ha reconocido que no es especialmente fiestero, quizá porque la escritura tiene mucho de trabajo solitario, pero sí valora el papel de las fiestas como espacio de encuentro.

Tradición, cultura y calle

Altarriba defiende que celebraciones como San Prudencio y Nuestra Señora de Estibaliz ayudan a crear lazos entre vecinos y a reforzar ese ambiente de ciudad acogedora que él ha encontrado en Vitoria durante toda su vida.

El pregón de esta tarde abrirá un programa que continuará los próximos días con tamborradas, retretas, música, gastronomía, el propio día de San Prudencio el 28 de abril y la tradicional romería de Estíbaliz del 1 de mayo.