Vitoria no limitará los conciertos en bares

Los bares de Vitoria no tendrán restringido el número de conciertos. Tras la polémica generada en la ciudad, y también en Bilbao y San Ssebastián, por el tope de 12 al año establecido por la Ley de Espectáculos del Gobierno Vasco, el alcalde de la capital alavesa, Gorka Urtaran, ha anunciado que ha trasladado una instrucción que permitirá celebrar conciertos sin límite siempre que respeten la normativa municipal, en cuanto a ruidos, horarios y aforos. “Esta es una manera perfecta para fomentar la actividad musical y cultural de la ciudad, para garantizar que se haga en condiciones de seguridad y para asegurar el derecho al descanso de los vecinos”, ha celebrado Urtaran

Reglamento en el aire

El regidor ha recordado que en las últimas semanas ha mantenido reuniones con Eudel, el Gobierno Vasco y la plataforma Arteak Ireki de agentes culturales -muy movilizada en Vitoria donde ha recogido firmas para su causa-, con el fin de encontrar una solución mientras se revisa la normativa propuesta por el Ejecutivo autonómico. Una normativa que este jueves ha pedido dejar sin efecto el Parlamento vasco con los votos de EHB, Podemos y PP, aunque la aprobación de esta demanda no es de obligado cumplimiento para el Ejecutivo autonómico.

El Ayuntamiento de Vitoria ha preferido actuar ya y no esperar a la decisión que tome el Gabinete Urkullu sobre retirar o no un reglamento que ha causado el rechazo del sector hostelero, ya que además del límite de concierto a uno al mes incluye sanciones de hasta 1.200 euros. “En Vitoria se van a poder celebrar todos los conciertos que se deseen en los bares de la ciudad, siempre y cuando se cumplan las normas relativas a horarios, a ruidos y a aforos. No van a estar limitados a un número máximo”, ha agregado el alcalde. Se trata de una decisión aplaudida por Arteak Ireki.