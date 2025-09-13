Vitoria estrena el 15 de septiembre Zona de Bajas Emisiones: perímetro, etiquetas, fecha de multas y exenciones

Beatriz Artolazabal, teniente de alcadesa del Ayuntamiento de Vitoria, detalla en COPE las novedades al tráfico que supone la ZBE

Vitoria estrena la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) el día 15 de septiembre. Esta restricción al tráfico es un mandato europeo que busca reducir la contaminación de los vehículos menos sostenibles.

Bilbao activó las limitaciones en verano de 2024 y San Sebastián comenzó a multar en marzo de 2025. Las sanciones por acceso indebido son de 200 euros y en la capital alavesa comenzarán el 15 de diciembre.

Vitoria ha establecido un periodo de adaptación de tres meses. Así, hasta mediados de diciembre se enviarán avisos de infracciones sin coste, después, sí habrá cobro de sanción.

Cartel informativo sobre la ZBE de Vitoria

coches in and out

En muchos portales lucen desde hace días carteles informativos sobre la ZBE cuyo perímetro restringido abarca el Casco Medieval y parte del Ensanche (delimitada por las calles Francia, La Paz, Ortiz de Zárate, Florida, Ramón y Cajal, Luis Heintz, Magdalena, Vicente Goicoechea, Cercas Bajas, Siervas de Jesús, Portal de Arriaga y San Ignacio de Loyola).

Dentro del perímetro podrán circular dentro de esta ZBE los vehículos con etiquetas B, C, ECO y 0. Quedan fuera el resto, explica en COPE la número dos del Ayuntamiento de Vitoria, Beatriz Artolazabal, “los de etiqueta A, (gasolina anteriores a 2001 y diésel previos a 2006) que tienen entre 20 y 25 años de antigüedad”.

Beatriz Artolazabal, teniente de alcadesa del Ayuntamiento de Vitoria en COPE

Hasta septiembre de 2027 hay una moratoria para residentes dentro de la ZBE y hasta septiembre de 2026 para trabajadores de comercios, repartidores, vehículos que accedan al aparcamiento de Dendaraba y otros gremios que podrán circular sin restricciones, incluso con etiqueta A, hasta esa fecha dentro de perímetro delimitado.

hasta 12 exenciones

Habrá hasta 12 exenciones permanentes que se aplicarán a personas con movilidad reducida, enfermos, titulares de plazas de aparcamiento, ciudadanos con bajos ingresos, profesionales cercanos a la jubilación, servicios de emergencia y vehículos históricos. Las exenciones, temporales y permanentes, se gestionarán de oficio o mediante solicitud en la web municipal o en oficinas de atención ciudadana.

"Hasta ahora tenemos 2.194 solicitudes para darse de alta en nuestra base de datos y no ser sancionados", señala Artolazabal.

El Casco Medieval y parte del Ensanche, ZBE de Vitoria

Dos fechas clave más a tener en cuenta. En septiembre de 2027 comienza la segunda fase y se amplía la zona de bajas emisiones hasta las calles Ramiro de Maeztu, Domingo Beltrán y Coronación. Y desde 2030, los vehículos con etiqueta B también quedarán excluidos.

El control de acceso a la ZBE se realizará mediante 36 cámaras que cruzarán matrículas con los datos de la Dirección General de Tráfico, sin necesidad de llevar distintivos ambientales visibles.

críticas de algunos gremios

Distintos gremios han expresado su preocupación por las limitaciones de la ZBE, especialmente en el Casco Medieval, donde el tráfico ya está restringido y los aparcamientos son escasos.

Artolazabal responde: “El Casco Histórico tiene desde hace tiempo restricciones importantes y estas ZBE se está demostrando que resultan más atractivas para pasear o comprar. Estas limitaciones no son disuasorias para acercarse al Casco Viejo, el comercio de cercanía no muere por la ZBE, tiene otros problemas importantes”.