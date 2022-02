Vitoria añade 9 nombres de mujer a un callejero en el que su presencia es del 15%

La sombra de la brecha de género es muy alargada y también se extiende a los callejeros. En el de Vitoria el Ayuntamiento trabaja por incrementar el peso de las calles, plazas u otros espacios públicos con nombres de mujer, que ahora solo representan un 15% del total, por mandato del pleno municipal.

Artistas, trabajadoras, mecenas y mujeres pioneras recuperarán su espacio en el callejero de la ciudad. Las 9 primeras son María Sarmiento, Juncal Ballestín, María Pilar de Acedo y Sarriá marquesa de Montehermoso, las naiperas de Fournier, Blanca de Silos, María Concepción López de Arroyabe, Basilia Tarrios, Teresa Sánchez de Bilbao y Daría Imbert.

Callejero basado en valores

Las historiadoras Isabel Mellén y Virginia López de Maturana han explicado que los consensos y las propuestas ciudadanas se han tenido en cuenta para elegir qué mujeres y porqué deberían figurar en el callejero , "no sólo por el hecho de ser mujeres". Se trata de mujeres de distintas épocas de la historia, rango social o dedicación.

“El callejero de una ciudad es reflejo de sus habitantes, deseos y aspiraciones colectivas que se materializan en el nombre de sus calles. Debería señalar valores, aportaciones a la historia colectiva”, ha destacado el alcalde Gorka Urtaran, quien ha advertido que "una mirada atenta a nuestra historia revela que está plagada de mujeres de todo tipo que contribuyeron a mejorar nuestro entorno".

Relación de mujeres y espacios asignados:

Plaza de El Corte Inglés: “Plaza María Sarmiento”

María Sarmiento fue señora de Salinillas de Buradón. Junto con su esposo, Fernán Pérez de Ayala, construyó el hospital Nuestra Señora del Cabello, que ocupó el lugar en el que hoy en día se encuentra el Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Además, María Sarmiento actuó como jueza y mediadora en un conflicto que enfrentó a inicios del siglo XVI al concejo de Vitoria con las aldeas de su entorno por el pago de un impuesto sobre la harina, el Urundiru. Por otra parte, fundó otros hospitales por la provincia y contribuyó a la cultura de la ciudad siendo una de las primeras poetisas conocidas de la provincia. En tanto que matrona, agente de paz, mujer que realizó importantes obras pías y que participó en la vida cultural, María Sarmiento aglutina en sí gran parte de los criterios que habíamos fijado como relevantes para la elección de nombres de mujeres para el callejero vitoriano.

Plaza Artium: “Plaza Juncal Ballestín”

Juncal Ballestín es una de las artistas vitorianas más reconocidas. Desde su estudio en Otazu creó infinidad de obras de arte que le dieron un gran reconocimiento en el mundo de las artes y que le llevó a exponer en infinidad de galerías nacionales e internacionales. Gran parte de su legado se custodia en el Museo Artium e investigadores y profesionales del arte que han tenido vinculación con este museo han propuesto su nombre para renombrar la plaza frente a este centro artístico. Además, gran parte de su patrimonio fue donado por la artista a la ONG Anesvad.

Jardines del Conservatorio: “Jardines María Pilar de Acedo y Sarriá, marquesa de Montehermoso”

Vitoria-Gasteiz tiene una deuda histórica con María Pilar de Acedo y Sarriá, ya que es una de las figuras históricas más importantes de nuestra ciudad. En el siglo XIX rompió moldes para las mujeres de su época alcanzando grandes cotas de poder en un momento difícil para las mujeres por las presiones del patriarcado, fue una gran defensora de las artes, poeta, música, pintora… y además influyó de manera decisiva en el curso de los acontecimientos durante la Guerra de la Independencia. Especialmente por su faceta relacionada con la música y las artes, consideramos que una ubicación idónea para ella son los Jardines del Conservatorio.

Plaza Iradier Arena: “Plaza de las Naiperas”

Las Naiperas, un colectivo de mujeres recientemente reivindicadas a través de libros y exposiciones, hace referencia a las obreras de la fábrica de Naipes de Heraclio Fournier que, con su trabajo, sacaron adelante a sus familias y llevaron el nombre de la ciudad por todo el mundo a través de las barajas. Como representantes de las mujeres trabajadoras, la zona de la Plaza Iradier Arena es el lugar idóneo para que lleve el nombre de este colectivo debido a su cercanía con una de las antiguas fábricas Fournier que se ubicó no lejos de este enclave.

Salón de actos San Martín: “Salón de Actos Blanca de Silos”

María de las Nieves Silos y López de la Calle, más conocida por su nombre artístico Blanca de Silos, fue la actriz vitoriana más conocida del siglo XX. Desarrolló gran parte de su carrera en el teatro, aunque también dio el salto a la gran pantalla y protagonizó y participó en infinidad de películas. Consideramos que un salón de actos es un perfecto homenaje a su figura y a su consagración a las tablas en el complicado período histórico que le tocó vivir.

Plaza del Carmen: “Plaza María Concepción López de Arróyabe”

María Concepción López de Arróyabe fue una mujer del siglo XIX que logró romper un importante techo de cristal al ser la primera mujer en estudiar en el Instituto de segunda Enseñanza de Vitoria-Gasteiz, situado en el edificio en el que hoy se encuentra el Parlamento Vasco. Era una época en la que las mujeres tenían vedada la enseñanza secundaria y, para poder estudiar, tuvo que pedir un permiso especial al Ministerio de Educación de España. Una vez concedido por su inmenso potencial y capacidad intelectual, logró varias matrículas de honor consiguió ser una de las alumnas más brillantes del instituto. A pesar de ello, no obtuvo un reconocimiento social parejo y fue excluida de organizaciones tan importantes como el Ateneo por su condición de mujer. Además, sufrió violencia de género y estuvo a punto de ser asesinada por su marido, lo cual la convierte en una víctima del patriarcado que precisa de reparación.

Parque de Aranbizkarra: “Parque de Basilia Tarrios Uriondo”

Basilia Tarrios Uriondo ha sido uno de los nombres propuestos por la iniciativa popular como merecedora de un espacio público en nuestra ciudad que cumplía con los requisitos establecidos en nuestros criterios

Parque de Arana: “Parque Teresa Sánchez de Bilbao”

Teresa Sánchez de Bilbao fue una noble vitoriana, miembro del linaje de la Casa del Cordón que fue asesinada brutalmente por su marido en 1480. Su nombre inaugura la trágica lista de mujeres muertas por causa de la violencia de género en nuestra ciudad; una lista cuyo final todavía no se vislumbra. Sabemos que antes de Teresa Sánchez de Bilbao hubo otras muchas víctimas, pero su nombre no ha trascendido a la documentación y no podemos conocer sus historias. Por ello Teresa Sánchez de Bilbao las representa a todas en tanto que símbolo de un problema social que lleva muchos siglos sin solución. Concederle un espacio en la ciudad es recordar no sólo su nombre, sino el de otras muchas que antes y después de ella fallecieron por la violencia machista.

Parque de Lakua: “Parque Daría Imbert Aranguren”

Daría Imbert Aranguren ha sido uno de los nombres propuestos por la iniciativa popular como merecedora de un espacio público en nuestra ciudad que cumplía con los requisitos establecidos en nuestros criterios.