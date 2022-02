Visto para sentencia el segundo juicio al presunto violador en serie de Gipuzkoa

El segundo juicio contra el presunto violador en serie de Gipuzkoa ha quedado este jueves visto para sentencia en la Audiencia de Gipuzkoa en San Sebastián. La Fiscalía y la acusación particular mantienen sus peticiones de cárcel de 11 y 12 años respectivamente, al considerar que ha quedado probado la agresión sexual que sufrió la víctima, de 21 años en el momento de los hechos, en plena calle, en Lasarte, el 1 de enero 2015. Cristina Ramos, que ejerce la acusación particular, ha asegurado que la joven arrastra desde entonces un "trauma" que ella misma dejó patente en su declaración durante el juicio y que también corroboraron sus padres durante su declaración.

La acusación particular ha incidido en que el acusado "tenía premeditado y sabía lo que hacía" y, además, "lo recuerda", pese a lo que afirmó en el inicio del juicio. A ello ha añadido que, aunque en esta ocasión a diferencia de la agresión en Beasain en 2019, juzgada el mes pasado y pendiente de sentencia, la víctima era "aleatoria", pero no así "el lugar, ni el modo de proceder". "La hora, el lugar y el material para agredir lo tenía premeditado", ha insistido, para añadir que, además, buscaba lugares para cometer las agresiones de los que era "fácil de huir".

La letrada de la acusación particular también ha subrayado que "no se ha acreditado" el consumo de alcohol y drogas por parte del presunto agresor y "no hay prueba de amnesia o patología que le haga incapaz de recordar"

Por su parte, la defensa ha solicitado la absolución del acusado por "insuficiencia de la prueba de cargo", ya que, a su juicio, "no se ha probado que se haya consumado la violación y hay dudas más que razonables" de que no fuera así. Por otro lado, ha realizado una petición subsidiaria por agresión sexual en grado de tentativa, de una pena mínima de seis años, con "eximente incompleta", en uno o dos grados por consumo de alcohol, drogas y también por "alteración psíquica".

El acusado ha tomado la palabra al final del juicio para pedir "perdón" a la víctima y a su familia y ha afirmado que va a "indemnizar" a la joven en la cuantía que se le imponga.