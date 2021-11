Victoria Aparicio "Este libro me aleja de mi familia y me acerca a los demás"

En COPE hemos tenido el placer de conocer los detalles de 'Uterus' de la mano de su autora: Victoria Aparicio.

Cuando una adolescente a la que no le falta salud, familia, dinero, belleza, ni inteligencia, siente que, si le preguntan si hubiera preferido haber nacido o no haberlo hecho, sabe que su respuesta es "no haber nacido", es porque algo está mal, algo está fallando. Esta situación que arrastra a adicciones y pensamiento de suicidio, hasta el punto de tocar fondo, donde quizá en algunos momentos haya que llegar para que brote la necesidad imperiosa de conocer qué era realmente la vida.

Esta introducción viene de la reflexión de nuestra autora invitada hoy. Victoria Aparicio es instructora de yoga (tenía en Madrid su porpio estudio), estudiante de interpretación, ahora escritora y sobre todo es una mujer muy valiente que ha escrito la historia de una vida que no ha sido, cuando menos, fácil. Ella nacio en Isatra, Gipuzkoa, en 1947 pero la vida y unas cuantas desavenencias con algunas personas hicieron que se trasladase a otros lugares, a otras culturas. La vuelta a su casa para cuidar a su madre supone un hito importante en su vida.

El título de su libro,'Uterus', refleja la intimidad y profundidad de lo que cuenta, lo que comparte. Te puedo decir que es la historia de una vida que te va a atrapar desde que la empieces a leer y que a lo mejor no puedes imaginar cuando, cualquiera de estos días, veas a Victoria encima de los escenarios.

Escucha la entrevista clicklando junto a la imagen pero sobre todo lee su libro, que puedes adquirir online.