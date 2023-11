Ventajas y desventajas del Black Friday: "Es una desventaja y juega en nuestra compra"

El Black Friday ofrece atractivos descuentos, sin embargo, a menudo pasamos por alto si las ofertas suponen un empujón para el pequeño comercio o una desventaja a largo plazo. En COPE Euskadi hemos salido a la calle para conocer los pros y contras de este viernes negro. Y es que adherise a esta camapaña no compensa a todo el pequeño comercio. Este es el caso de Ion, gerente de una empresa de descanso con tiendas en Bilbao, Derio y Leioa, que después de diez años apostando por esta tendencia, ha decidido no hacerlo más. El comerciante asegura que el margen de beneficio no es suficiente. "Es una desventaja. Este año hemos decidido no hacer Black Friday porque la gente deja de consumir antes y las ventas se acumulan durante una semana, pero con mucho menos margen de bneficio, justo lo que nos hace falta para mantenernos.", dice.





Ion cuenta que la forma de comprar de los vascos han cambiado tras la pandemia, ya que prefieren gastar el dinero en experiencias antes que en cuestiones materiales. Un nuevo hábito que supone una importante consecuencia para sector del descanso al que le cuesta remontar después de años de crisis e incertidumbre económica. "Cada día cuesta más vender y estamos acostumbrando a la gente a comprar con descuentos y eso a larzo plazo es perjudicial y juega en nuestra contra", insiste Ion.

Al margen del lado oscuro del Black Friday, cada vez más comercios locales se suman a una tendencia que gana terreno cada temporada. Es el caso de Merche, una dependienta vitoria que vuelve a sumarse a la campaña de descuentos. "Yo entiendo las pequeñas tiendas porque tienen difícil soportar las rebajas, pero no podemos ir en contra de la sociedad. Hay que hacer grandes estrategias para estar ahí y no podemos esperar a que venga el cliente", asegura.