Vecinos mayores de Ermua probarán en casa un sistema de sensores para detectar accidentes

Una veintena de vecinos de Ermua de edad avanzada que viven solos probarán en sus domicilios un sistema de sensores que avisará a sus familiares ante cualquier percance en el hogar.

Según informaba esta semana el alcalde, Juan Carlos Abascal, el sistema forma parte del proyecto piloto Zaintek IoT, que desarrolla el laboratorio Iotbasque Izarra Lab.

Gracias a distintos sensores colocados en los hogares, familiares de las personas mayores recibirán avisos ante posibles situaciones de emergencia.

Así, serán notificados ante una salida de casa de su familiar de edad avanzada a una hora no habitual, un descuido que le ha llevado a dejar la puerta del domicilio abierta o el hecho de que no pueda levantarse o no coma, entre otras situaciones.

Tras poner en marcha en Ermua y en otros municipios vascos este sistema de forma piloto, la empresa que ha desarrollado este programa determinará su posible comercialización en un futuro.