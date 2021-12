La variante ómicron dispara los casos hasta el récord de 2.711 en un día

Esta ola cada vez se parece más a un tsunami empujada por la variante ómicron, que ha pasado en 24 horas de firmar 220 a 569 positivos, el 29% del total. De nuevo se baten todos los récords al registrar en la última jornada 2.711 contagios y una incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes de 1.245 casos.

Los ingresos en los hospitales no dejen de crecer y los pacientes covid en la UCI, 101, ya ocupan el 41% de las camas de críticos. La situación es "preocupante", ha señalado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, quien ha pedido actuar en consecuencia de cara a estas Navidades. "No podemos estar celebrando y juntándonos como si no estuviéramos en pandemia, los datos dan una imagen real de la expansión que lleva el virus", ha alertado.

Nuevos colectivos a vacunar

Desde el Gobierno vasco se insiste en la vacunación, que ayer se abrió con éxito a los niños de 8 años, el 25% de ellos ya cuenta con cita. Esta tarde podrán pedir su dosis de refuerzo quienes tengan entre 55 y 59 años así como los vacunados con Astrazeneca y, por supuesto, quienes aún no se hayan inmunizado.

También se incide en llevar la mascarilla en todo momento, es una "evidencia" que evita coger la covid o cualquier enfermedad respiratoria, ha indicado Sagardui, que confía en que mañana la Conferencia de Presidentes pacte su obligatoriedad en todo el país.

Marco comñun más que nuevas medidas

Preguntada por si el Gobierno Vasco baraja adoptar alguna de las restricciones recogidas en la ley antipandemia o seguir el ejemplo de Cataluña donde se va a pedir el aval judicial para medidas como el toque de queda, la consejera ha insistido en que se espera a conocer las conclusiones que puedan salir esta tarde de la reunión de la Comisión de Salud y mañana de la Conferencia de Presidentes.

Ha subrayado que en Euskadi ya hay medidas en vigor, a las que se suman las recomendaciones para los encuentros navideños hechas públicas ayer.

Por su parte, el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha recordado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, pedirá medidas comunes para todas las autonomías e insistirá en la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores y en interiores.

"El lehendakari ya ha dicho que no renuncia a adoptar ninguna decisión y que una posible reacción social no va a ser un obstáculo para ello", ha agregado Zupiria, quien ha precisado no obstante que con la movilidad actual "no tendría mucho sentido que en unas comunidades haya medidas estrictas y en otras no, por eso hay que tomar medidas comunes".