Varapalo de la justicia al proyecto para construir 1.700 viviendas en los cuarteles de Loiola en San Sebastián

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado parcialmente el recurso presentado por Vox y ha ordenado la inclusión de los cuarteles de Loiola como edificios protegidos en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano Construido (PEPPUC), lo que impediría su demolición. Una resolución judicial que supone un auténtico varapalo a los planes del ayuntamiento de San Sebastián de construir entre 1.600 y 2.000 viviendas en esa parcela, sobre la que se pronunciará este jueves el alcalde, Eneko Goia, en un momento en el que estaba a punto de cerrar la negociación sobre el traslado del cuartel militar a otro ámbito.



La Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal vasco ha estimado parcialmente un recurso de Vox contra el acuerdo municipal del 25 de marzo de 2021, en el que se aprobó definitivamente la revisión del PEPPUC, en el que no se incluyeron los cuarteles.Vox consideró en su recurso que el conjunto arquitectónico del acuartelamiento reúne los requisitos establecidos por el propio PEPPUC para ser protegidos y aportó dos informes de profesionales de la arquitectura para demostrarlo.



La sentencia se asienta ahora en un informe del Gobierno Vasco que incluyó a los cuarteles en el inventario provisional del patrimonio arquitectónico y en otro de 2009 de la Diputación de Gipuzkoa que estimaba su valor cultural y apostaba por su conservación y afirma que el tribunal no puede ignorar que "dos administraciones, ajenas al presente procedimiento y cuyos técnicos están dotados de objetividad, han informado a favor de la protección de los cuarteles de Loiola". Tras estudiar los informes y las alegaciones del ayuntamiento, el tribunal sostiene que los cuarteles "cumplen los criterios sentados en el PEPPUC para ser protegidos, si bien no en la forma reclamada en el escrito rector de demanda", que pedía el máximo grado de protección.



El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco subraya en su resolución que "otro aspecto que nos lleva a considerar que debe existir protección es el estudio comparativo entre cuarteles, del Sr De la Barba, en el que concluye que los que quedan en pie, tienen protección y están catalogados a excepción del de Astorga que sigue destinado a acuartelamiento". Con todos estos argumentos el fallo establece otorgar una protección de Grado IV, según detalló en su día el informe de la Diputación de Gipuzkoa, y no el Grado A que había solicitado Vox.



En los últimos meses, el Gobierno Central se había abierto a negociar la venta de esta parcela de unas 20 hectáreas, hasta el punto de que el alcalde actual, Eneko Goia (PNV), habló el pasado mes de que faltaban "varios detalles", de carácter económico, tributario y jurídico, entre otros, para cerrar el acuerdo. La sentencia puede ahora ser recurrida en casación ante la Sala de lo contencioso administrativo el Tribunal Supremo y ante la propia sala del TSJPV, algo que tendrán que analizar los servicios jurídicos del ayuntamiento de San Sebastián.