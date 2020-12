La vacunación "histórica" prosegirá el miércoles en las residencias vascas

La vacunación "histórica" que comenzó este pasado domingo en Euskadi en las residencias donde se suministraron entre usuarios y personal 405 dosis, se retomará este miércdoles con las otras 16.000 que llegarán mañana. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha explicado que será un "proceso largo" que comienza con los mayores de las residencias y su personal, y al que seguirán los sanitarios que están en primera línea y el resto de profesionales de Osakidetza. No ha dado fechas porque la vacunación aún presenta incógnitas e imprevistos, como el retraso de las próximas 16.000 dosis, previstas para hoy y que Sagardui ha confirmado que llegarán mañana a la empresa Bexen de Hernani, donde se descongelarán para poder ser administradas.

Cepa inglesa

Sagardui, que ha afirmado que por el momento no se han localizado en Euskadi infectados con la cepa detectada en Reino Unido, ha insistido en que será un proceso largo, en el que hay que tener en cuenta también que cada persona debe recibir una segunda dosis 21 días después de que se le inocule la primera. En cuanto a la evolución de la pandemia, la consejera ha señalado que la comunidad autónoma "va bien", pero ha precisado que hay que seguir "estando alerta" y mantener en todo momento las medidas de prevención.

Berraondo también se va

La titular vasca de Salud ha aprovechado para despedir a Berraondo, al que ha agradecido su trabajo en el Departamento, al que seguirá vinculado durante un breve tiempo asumiendo una responsabilidad menor hasta jubilarse.

Sagardui ha precisado que su marcha junto con la dimisión del coordinador de vigilancia de la pandemia, Ignacio Garitano, no supone una "pérdida" para Osakidetza, ya que ambos continuarán en el Departamento con otras tareas. "Ambos son miembros de mi equipo. No hemos perdido a nadie.", ha defendido.

Por su parte, Berraondo ha dejado claro que no dimite, sino que deja el cargo porque ayer cumplió 65 años. "Me ha llegado el momento tras ocho años en el Departamento en los que he estado muy a gusto. Llega el momento de pasar a segunda línea y dar paso a otras personas", ha señalado.