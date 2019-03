El uso de la bici en Vitoria está más ligado a la rapidez que al medio ambiente

La bicicleta suma adeptos en Vitoria cada año, pero no es el factor ecológico o económico el que más pesa en su uso, sino la rapidez y comodidad de este medio de transporte. Así se desprende de la encuesta realizada por el Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria y por el colectivo Gasteizko Bizikleteroak a 800 usuarios de bicicleta. Los vitorianos que se desplazan habitualmente en bici la eligen por su rapidez (54 %) y comodidad (39 %) y no le dan tanta importancia a factores como que no contamina (23 %), supone hacer ejercicio (17 %) y es un medio barato para desplazarse (15 %).

Bici para trabajar

La encuesta pone de manifiesto que más de la mitad de las personas que van en bici por la ciudad usan este medio para ir al trabajo (52 %) y que el 21 % la utiliza para hacer recados. Los siguientes motivos en orden de importancia para desplazarse en bicicleta son el ocio (8 %) y el deporte (5 %). Además, un 4 % de los escolares va en bici al colegio.

Suspenso en iluminación

En cuanto a la valoración de los carriles bici, los encuestados dan una nota de 6,5 sobre 10 a la longitud de la red, un 6,2 a la anchura de los bidegorris y un 5,3 a su calidad (cruces, conexiones, comodidad). Otorgan sin embargo un suspenso (4,7) a la iluminación.

Respecto a la actitud de otros ciclistas, disgusta sobre todo el uso del móvil en la bici (38 %), la velocidad excesiva (34 %), no señalizar las maniobras (27 %) y usar los auriculares (otro 27 %).Preguntados por cómo debe aumentarse la red ciclista de Vitoria, cuatro de cada diez piden más bidegorris segregados y otros cuatro de cada diez más carriles bici en el sentido de la circulación. Además, otro 15 % es partidario de crear más zonas con la velocidad del tráfico limitada a 30 y prioridad para los ciclistas en el centro de la ciudad. La mayoría (56 %) sigue viendo al coche como un factor de incomodidad y desearían más consideración por parte de los conductores.