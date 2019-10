Urtaran desplegará una fiscalidad verde para mejorar el reciclaje

En el peno de debate del Programa de Gobierno el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha sacado pecho de su gestión, pero consciente de su situación de minoría ha invitado a la oposición a jugar a “grande”, a acordar, y no “a chica”, poniendo “palos en la rueda del progreso”. No ha habido grandes anuncios, solo ha avanzado que la obra para ampliar el tranvía a Salburua saldrá a concurso en noviembre, por lo que los trabajos deberían empezar en 2020, y ha confirmado que la primera supermanzana para calmar el tráfico se implementará en Zabalgana. Como reto, el reciclaje, “fallamos en el de orgánico”. Para mejorar primero se concienciará, después se sancionará, así que se desplegará una fiscalidad verde esta legislatura. El gobierno PNV-PSE prevé conceder mejoras fiscales a los comercios y locales de hostelería que promuevan el consumo cero de plástico y a los ciudadanos que reciclen, con la filosofía de que “pague más el que más contamina”. Y ha recordado el proyecto de instalar contenedores con chip para registrar a los vecinos que reciclan y así poder beneficiarles en las tasas de basuras. Urtaran, se ha propuesto pasar de una “ciudad verde a una economía verde”, con el cambio de modelo de desarrollo económico y el impulso de la innovación y la digitalización.

Oposición muy crítica



Tras su intervención, la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento, Miren Larrion, ha considerado que el alcalde no ha concretado “nada” sus propuestas y que la mayor parte están “pendientes de la legislatura pasada”, como el fomento del empleo verde.

Desde el PP Ainhoa Domaica también ha visto a Urtaran con "falta de credibilidad", y ha considerado que ha hecho un “corta y pega” de proyectos de la anterior legislatura “que no va a hacer” esta porque son “irrealizables”. Para Óscar Fernández, de Elkarrekin, Urtaran “vive en otra realidad” y “recorre el mundo recogiendo premios 'green' pero cuando llega a Vitoria se olvida de lo verde y sigue defendiendo el modelo de opulencia, el derroche y la venta de macroproyectos que no son prioritarios”.