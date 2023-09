Urkullu promete mejorar la Sanidad vasca y abordar la plurinacionalidad en el Estado

Consciente de la crítica social y de la pérdida de apoyos electorales que provoca la situación de Osakidetza el lehendakari Iñigo Urkullu ha centrado el principal anuncio del último debate de política general de la legislatura en reducir las listas de espera de oncología (a menos de 30 días), de cirugía cardíaca (a 90 días) y de intervenciones quirúrgicas (a 65 días) porque “cada día cuenta”.

Se trata, no obstante, de cumplir la ley y de recuperar la demora media previa a la endemia. Si bien Urkullu también ha prometido en los ambulatorios bajar de la espera media de 48 horas y subir las citas presenciales del 61% actual al 70%. "No escatimaremos esfuerzos", ha señalado.







Garantizada la ayuda a la rehabilitación de viviendas

El lehendakari ha vinculado esta mejora a un plazo de 6 meses, lo que nos sitúa en el final previsto de legislatura y unas posibles elecciones para junio, y ha comprometido una inversión de 1.200 millones de euros para renovar centros de salud y adquirir equipamientos en los próximos 8 años.

Urkullu también ha anunciado que garantizará la subvención para la rehabilitación de vivienda a quienes se quedaron fuera de los fondos europeos gracias a una partida que habilitará el Gobierno vasco de 60 millones de euros.

Entre los principales objetivos de estos meses el lehendakari ha citado crear la unidad de inspección de Lanbide, abrir una oficina en Canadá, y sacar leyes pendientes como la de Educación, una "oportunidad histórica".

No ha faltado la autocrítica, el lehendakari ha admitido que se puede hacer más en áreas como la sanidad, la demografía y las energías renovables. "No me duele en prendas reconocer con visión crítica los ámbitos necesitados de reforma y mejora", ha dicho Urkullu.







Toca abordar la plurinacionalidad de España

No podía faltar en el discurso del lehendakari su propuesta de convención constitucional para reconocer la plurinacionalidad de España sin desbordar la Carta Magna y para abordar una cuestión que entiende Urkullu ligada a la investidura. Por ello se ha preguntado: ¿Por qué en un Estado solo puede haber una nación? Esta es una visión excluyente". "No se qué temor puede generar este debate", ha incidido.

La hoja de ruta que planeta es que cristalice la convención nacional en el Estado, en casa lograr un nuevo Estatus que aboca a la próxima legislatura y culminar las transferencias. En este sentido, Urkullu ha adelantado que va a documentar (lo que incluye la valoración monetaria de las mismas) y reivindicar cuatro nuevas competencias: Puerto de Pasaia, Fogasa, Paradores y Titularidad de Edificios de Salud.



En cuanto se conforme el nuevo Gobierno Español, solicitará la convocatoria de la primera reunión de esta Comisión Bilateral de cooperación entre ambos ejecutivos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El lehendakari ha reconocido algunos avances como los acuerdos del cupo, pero ha denunciado la "erosión" del autogobierno y la "recentralización", también el ataque al euskera que pide "proteger" junto a otras lenguas minoritarias.

Esta tarde de jueves es el turno de los grupos en un pleno que abre la precampaña vasca.