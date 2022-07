Urkullu, "esperanzado" en garantizar la inversión en Mercedes Vitoria tras su encuentro en Alemania

El lehendakari, Iñigo Urkullu se ha mostrado "esperanzado" este miércoles en Stuttgart (Alemania), a donde ha acudido para reunirse con el CEO de la empresa y con diferentes representantes de la sede central de Mercedes- Benz, con el objetivo de intentar "garantizar" la inversión de 1.200 millones de euros anunciada para la planta alavesa. Urkullu ha destacado, tras el encuentro, que ambas partes han acordado mantener "cauces de diálogo y colaboración" para intentar atar las inversiones y proyectos futuros en Vitoria.

En una rueda de prensa posterior a la reunión en Stuttgart, el lehendakari ha subrayado que las movilizaciones de estos días "han llevado a parar la producción de la planta por primera vez en 20 años" y ha llamado a los sindicatos a "reflexionar sobre la necesidad de interpretar correctamente cuáles son los planteamientos de flexibilidad y agilidad que Mercedes busca". Ha recordado que la pandemia obligó a flexibilizar las condiciones de trabajo y ha abogado por "interiorizar estos conceptos", que a su juicio se dan en otras compañías de automoción y también del resto de sectores productivos.

Urkullu ha rechazado que su viaje a Alemania suponga que el Gobierno Vasco apoya el planteamiento de la dirección de Mercedes frente a los sindicatos, sino que el Ejecutivo se "posiciona en favor de la empresa" entendida como dirección, trabajadores y sindicatos ya que, según ha dicho, "si no hay una apuesta clara por la empresa no hay futuro para la empresa ni para los trabajadores y nuestra apuesta es por la empresa". "Todo nuestro esfuerzo está volcado en el beneficio para la empresa, que repercutirá en beneficio para la economía de Euskadi", ha añadido.

NUEVA HUELGA DE ELA, LAB Y ESK EN MERCEDES VITORIA

Un 95% de la plantilla ha secundado el nuevo paro convocado este miércoles en la planta Mercedes de Vitoria por los sindicatos ELA, LAB Y ESK, según cifras de estas tres centrales ya que la empresa no ha facilitado el seguimiento, que en todo caso ha obligado a parar la producción por cuarta vez en tres semanas, pese a que la convocatoria de hoy no tiene el apoyo de la mayoría sindical, que se ha desmarcado al constatar avances en la negociación del convenio. En cambio ELA, LAB Y ESK no comparten esos avances porque según subrayan, sigue faltando el aumento salarial acorde al IPC y por su negativa a la sexta noche. Si nada lo remedia, los paros de estas tres centrales continuarán mañana y pasado mañana y hay convocados otros tres paros la próxima semana a la espera de conocer si se producen avances en la mesa de negociación en la que se reúnen mañana de nuevo la dirección y los sindicatos