Urkullu no ha decidido aún la fecha de los comicios, pero mantiene la opción del 5 de abril

El lehendakari se ha parado esta mañana en las puertas del parlamento vasco ante la nube de periodistas para decir que no tiene decidida aún la fecha de las elecciones. Íñigo Urkullu ha mantenido la horquilla del 5 de abril al 25 de octubre y ha asegurado, algo molesto, que son “otros” quienes están “jugando” con un posible adelanto electoral. El lehendakari sí ha admitido que el martes solventó uno de los trámites necesarios para convocar los comicios, la consulta a sus consejeros, y que aún el 5 de abril es una opción, y es que hay tiempo hasta el próximo lunes día 10 para llamar a las urnas ese domingo. En cualquier caso la decisión que tome, ha subrayado, será “transparente” y pensando en lo mejor para Euskadi. Lo cierto es que en el Parlamento, que hoy ha celebrado el primer pleno del año -y puede que el último si se convocan de forma inminente las autonómicas-, en muchos corrillos se daba por hecho que la fecha con más papeletas es la del 5 de abril, así que hay que contar con que el lehendakari podría anunciarlo mañana tras el pleno de control de la Cámara vasca o el próximo lunes.

Confianza de Casado

Ante el posible e inminente adelanto electoral el PP vasco ha convocado esta tarde una Junta Directiva extrordinaria y urgente. En realidad es otro mensaje a Génova de apoyo cerrado a la candidatura a lehendakari de su líder, Alfonso Alonso, que Casado no ha apoyado públicamente. Alonso ha explicado, también a las puertas del Parlamento vasco, que la reunión busca tranquilizar ante el “ruido y las especulaciones” en torno a su candidatura a lehendakari. “Yo he hablado con Casado y ha manifestado su confianza en público y en privado. Nosotros no daríamos este paso sin el apoyo de Madrid”, ha señalado. Génova, que ha restado importancia a la Junta Directiva y ha neghado que sea una medida de presión, ha justificado la tardanza de su decisión en los pactos que pueda alcanzar en euskadi con Ciudadanos para concurrir juntos y en que aún los comicios vascos no están convocados.