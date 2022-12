Urkullu cuestiona si se pueden tener "todos los servicios" en cada hospital

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado que Osakidetza, a la que ha calificado como la "máxima joya de la corona", está "en una crisis positiva de crecimiento" en la que están "todos absolutamente de acuerdo" en el "qué" -la mejora de la calidad asistencial- y "la cuestión es el cómo y quién lo hace". En este sentido, ha afirmado que "la pregunta es si posible contar con todos los servicios en todos los hospitales o pensar que participamos todos de una misma organización y que tiene que trabajar en red".

Durante su intervención en el Foro Expectativas Económicas organizado por El Correo y Banco Santander en Bilbao, el presidente vasco se ha pronunciado de este modo preguntado por la preocupación ciudadana sobre la atención sanitaria expresada en las encuestas y el conflicto en la OSI Donostialdea.

Urkullu ha subrayado que Osakidetza es la "máxima joya de la corona" porque, como se evidenció con motivo de la pandemia de covid-19, "la salud nos iguala a todos" y, en consecuencia, "afecta a todos los ciudadanos", algo que no ocurre con otras políticas.

Tras recordar que se han producido "tensionamientos" en los sistemas sanitarios incluso en países "de referencia" como los nórdicos o de la UE, ha apuntado que, a su entender, Osakidetza está "en una crisis de crecimiento, en una crisis positiva porque hablamos de algo que afecta a todos, y en el qué estamos todos absolutamente de acuerdo, en el ofrecimiento de una calidad aistencial y en la mejora de la calidad asistencial".

"La cuestión es el cómo y quién lo hace", ha precisado el presidente vasco, que ha remarcado, ante "determinados discursos que existen", que el Gobierno Vasco desde 2013 ha incrementado el gasto de 1.490 euros por persona al año en el ámbito de la salud a 2.100 en el de presupuesto de 2023, ha aumentado las inversiones de 30 millones de euros a 110 millones y ha crecido un 40% el presupuesto global de Salud (de 3.200 millones a 4.600 millones).

Según ha destacado, se ha producido un incremento en equipamientos y en OPE "de estabilidad", de manera que Osakidetza va a contar con una plantilla estructural de 31.000 personas. Unos datos que, en palabras del lehendakari, son "absolutamente constatables".

En este marco, ha insistido en que se está "en una crisis de crecimiento en un territorio pequeño" como Euskadi, con 13 OSI vinculadas a hospitales de referencia que "tienen que trabajar como una única organización en red". Asimismo, ha recordado que, además, se da un envejecimiento de la plantilla y, por tanto, se necesita "la reposición" de profesionales.

"Somos conscientes del tensionamiento que existe, con el objetivo que compartimos todos de asegurar la calidad en la asistencia y mejorarla si es posible, y ese es el propósito", ha reiterado. En relación al "cómo", ha señalado que Osakidetza, como otras organizaciones, cumple 40 años y ahora se está "pensando en los próximos 40 años, con un planteamiento positivo, de crecimiento", una reflexión con un plan estratégico de salud, un plan de Atención Primaria o un proyecto ley Salud Pública.

Urkullu ha asegurado que se está "absolutamente implicados en la mejora de Osakidetza tras 40 años, siendo consciente de todas las circunstancias que se derivan de la pandemia y del cambio en la sociedad vasca". En ese propósito, ha asegurado, se van a "implementar los modelos participativos" con los profesionales, como se está haciendo con el plan de Atención Primaria y el plan estratégico.

Todos los servicios en todos los hospitales





En relación al conflicto en la OSI Donostialdea, ha incidido en que, "como toda organización que mira al futuro y las circunstancias que le afectan en cada momento, hace el ejercicio analítico y prospectivo de cuál es el mejor sistema de organización".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De este modo, ha reiterado que, en un país con 2,1 millones de habitantes, con 13 OSI más de cinco hospitales "de referencia importantes, que van a mantener la referencialidad", "la pregunta es si es posible contar con todos los servicios que demandamos en todos los hospitales, en todas las organizaciones sanitarias integradas, o es posible pensar que participamos todos de una misma organización y que tiene que trabajar en red" para garantizar a toda la ciudadanía "los mejores cuidados, las mejores atenciones posibles".

Así, el lehendakari ha indicado que, "cuando uno tiene que apostar" por dónde ubicar protonterapia "y hay una máquina, no puede estar en cinco o siete hospitales de referencia, tiene que estar en uno", en este caso el Hospital Donostia y "no como consecuencia del conflicto que ha sucedido", sino que "viene de mucho antes".

Del mismo modo, ha preguntado si es posible que en todos los centros haya una unidad de neonatologia "cuando la tasa demográfica es la que es" o una unidad de cirugía cardiaca similar. "¿No es posible pensar que pertenecemos a una misma organización y no podemos hacer aquello que a nosotros particularmente nos gustaría, sino mirar lo que es conjunto para una mejor operatividad, dando la mejora calidad posible? Ese es el propósito en el que estamos", ha afirmado.

También ha precisado que la Atención Primaria es "una preocupación" pero que "no es de ahora" y que no afecta solo a Euskadi, y ha añadido que "no hay contraposición" entre esa preocupación y la reorganización de servicios "atendiendo a la realidad presente y el futuro".

El lehendakari ha valorado que Osakidetza es "una gran organización", ha realizado un reconocimiento "extra" a todos sus profesionales, y ha esperado que haya "una confianza también en que, en ese modelo partipaticipativo del plan estratégico, también se tenga confianza en que el propósito de Gobierno Vasco es mejorar la calidad asistencial".

Finalmente, ha dicho tener "confianza en que vamos a salir" de la situación actual. Urkullu ha afirmado que entiende "las reivindicaciones" pero "ubicadas en su justo ámbito, de las competencias y las responsabilidades que a cada uno nos asisten".

"Tengo confianza en que, tras las sustituciones habidas en el hospital Donostia y en la OSI Donostialdea, en el proceso que el propio director médico, la directora médica y el director gerente han abordado de conversaciones con los jefes médicos, tengo confianza en el planteamiento de Osakideza y el Departamento de Salud en lo que sea ese modelo participativo para el plan estratégico, de la misma manera que está siendo del plan de Atención Primaria", ha concluido.