Urkullu cree "inconcebible" la no renovación del CGPJ

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha calificado de "inconcebible" la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace casi cuatro años, y ha hecho un llamamiento a "primar el bien común sobre intereses partidistas, corporativos o asociativos" con el objetivo de "cerrar esta crisis institucional". Además, ha insistido en que "cumplir la ley no es opcional" sino que "es de justicia".



Por otra parte, ha anunciado que el expediente electrónico estará implantado esta semana en la jurisdicción social, tras haberse establecido ya en lo Contencioso Administrativo, y se implantará en todas las jurisdicciones en el primer trimestre de 2023.



Durante la apertura del año judicial 2022-2023 en el Palacio de Justicia de Bilbao, al que ha asistido junto a los consejeros Josu Erkoreka y Beatriz Artolazabal y la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, el presidente del Ejecutivo autónomo ha recordado que "sigue sin producirse la renovación del Consejo del Poder Judicial".



Según ha manifestado, se trata de "una crisis institucional extendida ahora al Tribunal Constitucional, que ni siquiera es parte del poder judicial". "Esta situación supone un riesgo cierto de descrédito del poder judicial, aun cuando no se haya deteriorado la percepción de independencia de las y los jueces, magistrados y magistradas", ha asegurado, ante representantes de la judicatura, de las instituciones, partidos políticos y cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.



Iñigo Urkullu ha recordado que la "gravedad" de esta situación "ha suscitado, incluso, la intervención de instancias europeas". "Es inconcebible que se pueda seguir manteniendo más tiempo", ha afirmado.



Por ello, ha añadido que "hoy es un buen día para hacer un llamamiento a que prime el bien común sobre intereses partidistas, corporativos o asociativos; de forma que pueda cerrarse definitivamente esta crisis institucional". "Reitero lo dicho hace un año: cumplir la ley no es opcional, es de justicia", ha precisado.