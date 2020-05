Urkullu llama a las urnas el 12 de julio: "se dan todas las condicones"

El 12 de julio se celebrarán las elecciones vascas más atípicas e inciertas por culpa del coronavirus, que forzó a aplazar las convocadas el pasado 5 de abril. El lehendakari ha asegurado que se dan "todas las condiciones" y garantías sanitarias y de seguridad para ir a votar ese día, en el que ya estaremos en la nueva normalidad, y ha anunciado que en caso de rebrote habría otra fecha alternativa que no ha decidido pero que sería antes de acabar la legislatura el 25 de octubre. Iñigo Urkullu ha explicado que esta tarde Euskadi pasará de la Emergencia Sanitaria a una situación de Control y Vigilancia, que no supone cambios para la ciudadanía pero que permite convocar los comicios.

No es una excusa irse de vaccaiones

Sobre la duración de la campaña electoral, si será de una o dos semanas, ahora queda en manos de un acuerdo entre los partidos. Y respecto a una posible mayor abstención,porque los comicios pillarán a muchos de vacaciones, ha dicho el lehendakari que baraja incluso más participación ante las garantías de "seguridad" que se darán en los colegios electorales. También ha sido preguntado sobre posibles exenciones para ser vocal en las mesas electorales por el hecho de caer los comicios en verano y solo ha adelantado que "irse de vacaciones no es una excusa".

Mensaje a la oposición crítica

Julio siempre ha sido la alternativa preferida por el PNV, defiende que habrá menos contagios que a la vuelta del verano, da margen de ir a octubre en caso contrario y desea formar cuanto antes un gobierno fuerte, ya que ahora está en funciones y en minoría. Una idea que también defiende su socio socialista y el PP, siempre que haya "garantías sanitarias y electorales" y no prime un interés partidista. Pero esta opción la rechazan EHB y Podemos al considerar que la prioridad ahora es gestionar la crisis del covid-19. A estas dos formaciones el lehendakari les replica que no han planteado ninguna fecha concreta más allá de la vuelta del verano y que nadie tiene la certeza de cuándo podría haber un rebrote. "Me llaman la atención algunos discursos sin datos", ha sentenciado.