Urkullu aboga por acordar un modelo de Estado que dé "mayor autogobierno" a Euskadi

Durante su intervención en el Palacio Miramar de San Sebastián que marca el inicio del nuevo curso político, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha querido dejar claros este martes algunos de los objetivos de su gobierno en este último año de legislatura. Entre ellos Iñigo Urkullu ha reivindicado un modelo de Estado que de respuesta a las aspiraciones de Euskadi con "más y mejor autogobierno".

Asegura Urkullu que la situación política en el Estado plantea una pregunta que debe ser aclarada en los próximos dos meses, ya que, para formar mayoría en el Congreso será necesario el apoyo de los partidos nacionalistas de Euskadi, Catalunya y Galicia.

A su juicio, esto permite abrir una nueva oportunidad, a través del diálogo político e institucional, para abordar, por supuesto, lo que la Transición "no resolvió bien en relación con la cuestión territorial del Estado", en alusión a la creación de "un nuevo modelo de Estado que dé una respuesta más adecuada y justa a la realidad actual".

Y propone la creación de una "convención constitucional", donde estén representados los partidos, para abordar el debate de su encaje en la Constitucion así como el de la plurinacionalidad o la ley de amnistía.

Mejorar los servicios públicos, como la sanidad y la educación y superar el millón de afiliados a la Seguridad Social con un empleo de calidad son los otros objetivos de Urkullu para el fin de su mandato.

Finalmente Urkullu ha dicho que reflexionará sobre si "merece la pena" celebrar las próximas elecciones autonómicas en julio de 2024, y no ha descartado que pueda convocarlas con las europeas, el 9 de junio. No obstante, ha precisado que no está todavía en una reflexión sobre la fecha y ha apuntado que también pueden darse otras "circunstancias" que puedan condicionar los tiempos, como una posible repetición de elecciones generales en enero.

Tampoco ha revelado si su voluntad es repetir como candidato a Lehendakari y ha recordado que es competencia del PNV proponer al aspirante, para lo que hay "un cauce establecido". Será dentro de este proceso y en el momento en que corresponda, cuando Urkullu trasladará al EBB, la ejecutiva del partido, su reflexión personal.