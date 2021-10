las asociaciones "Unibertsitateko Indar Batasuna" (UIB) y la asociación de mujeres del campus de Ibaeta de San Sebastián Arrakala han denunciado una "agresión sexista" por parte de un profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) el pasado 4 de octubre en la Facultad de Arquitectura, que enseñó los genitales a los alumnos.

Según han censurado, "no es la primera vez que este profesor comete agresiones contra el alumnado. Sin embargo, sigue dando clases con normalidad" en la Facultad de Arquitectura del campus donostiarra de la UPV/EHU.

Además, han señalado que la citada universidad no ha aportado "ninguna información" sobre estos hechos, por "no ensuciar" su imagen. UIB y Arrakala han denunciado "firmemente" estos hechos, así como la "falsedad" de los órganos de la UPV/EHU y sus políticas de Igualdad. Finalmente, han reafirmado su compromiso para poner fin a hechos como los denunciados.

Dos semanas después de los hechos y al constatar que el profesor seguía dando clase "con total normalidad", la asociación de Mujeres del Campus de Ibaeta Arrakala denunció este viernes a través de un vídeo en su perfil de Twitter que la universidad "no ha dado información" sobre lo ocurrido y acusó a la Universidad de "esconder este suceso de extrema gravedad" para no ensuciar su imagen. Asimismo, destacaron que no es la primera vez que agrede de manera sexista al alumnado, siempre según esta asociación.

La UPV, no obstante, ha informado de que ha abierto un expediente informativo al profesor de Arquitectura, con el objetivo de investigar los hechos y esclarecer lo ocurrido.