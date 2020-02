Una vizcaína atrapada en Asia por el coronavirus: “La embajada no hace nada”

Irene Mati, una joven muskiztarra se encuentra ahora mismo en Manila, la capital de Filipinas a donde llegó tras abandonar China hace 3 semanas, antes de que estallara la crisis sanitaria surgida por el coronavirus.

Mati, que estudia en Quingdao, China, se queja de que no consigue salir de Filipinas “y la embajada no hace nada”. Se encuentra en Filipinas desde hace varios días, tras un viaje familiar a Hawaii el 13 de enero desde China, antes de que saltaran las alarmas.

De allí viajó a Filipinas para visitar a unos amigos y no ha conseguido salir, ya que no se permiten los vuelos debido a la cuarentena por el virus, “y eso que yo no tengo ningún síntoma y salí de China antes de los primeros casos”.

Denuncia a través de un video cedido por TELE7

Irene ha querido denunciar su situación con un vídeo que ha compartido con la cadena de televisión local “Tele 7”, y explica que “La solución era salir por Emiratos Árabes, pero tampoco ha podido ser”.

Mati añade que “han venido los representantes de Japan Airlines (la aerolínea con la que ha viajadohasta ahora), que me están cuidando y tratando bien, pero me dicen que Arabia Saudí no me permite entrar en el país”

La joven vasca llama la atención en que todo esto les está ocurriendo pese q que “no estoy contagiada por el coronavirus, y sabiendo que dejé China hace tres semanas y no dos, y que no tengo ningún problema. Me pueden dejar pasar, pero no quieren».

La única solución que tiene ahora mismo es un viaje a Japón, pero sin la garantía de que luego pueda salir de allí a Europa, “ahora mismo, la única posibilidad para salir del país es viajar con Japan Airlines. Me han asegurado que puedo entrar y salir de Japón, pero tengo que aterrizar en la Unión Europea”

"La embajada no hace nada"

En cualquier caso denuncia la falta de atención de la embajada española cunando lo único que ella quiere es volver a Bilbao, “a casa” termina emocionada en el video.