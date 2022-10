Una rama sobre el tendido eléctrico causante del incendio de Balmaseda

El incendio que se inició el domingo en Balmaseda y afectó también al municipio de Zalla ha afectado a 441 hectáreas de terreno, según la medición inicial realizada por el personal del Servicio de Montes de la Diputación Foral de Bizkaia. Un total de 426 de las hectáreas se localizan en Arbaliza y las 15 hectáreas restantes, en La Herrera (Zalla). Con esta dimensión, este incendio es el más importante de los registrados en Bizkaia en los últimos 30 años.



Este incendio puede considerarse también inusual porque en él se pudo apreciar un comportamiento de máxima virulencia y gravedad nada comparable al habitual hasta ahora en los incendios que se han producido en el territorio. Las condiciones meteorológicas con fuertes rachas de viento, junto con la sequedad de la vegetación propagaron el fuego con una gran intensidad. Se registraron rachas de más de 120 km/hora en zonas expuestas, lo que generó un incendio forestal con un comportamiento extremo y propagación explosiva fuera de capacidad de extinción en gran parte de su avance. Los vientos de suroeste predominantes propagaron la cabeza del incendio desde el punto de origen en las proximidades de la carretera que une Balmaseda y Artziniega, junto al límite con Burgos, hacia los municipios de Balmaseda y Zalla, mientras que en cola, también con gran explosividad, avanzó hacia territorio burgalés, en dirección a las localidades de Bortedo y Antuñano.



Daños



El fuego se propagó principalmente en terrenos de montes propiedad de los ayuntamientos de Balmaseda y Zalla y gestionados por la Diputación Foral de Bizkaia (Montes de Utilidad Pública) y ha dañado fundamentalmente masas adultas de coníferas en edad de corta, que serán taladas de forma inmediata, y a otras repoblaciones más jóvenes. Además de los evidentes daños naturales provocados por la acción del incendio, y aunque no se ha realizado todavía una valoración económica de estos daños, la tala de las masas adultas va a condicionar los ingresos en los próximos años de ambos consistorios, ya que, si bien se producirá un ingreso por la madera dañada por el incendio que es imprescindible retirar en un plazo breve, disminuirán los ingresos por cortas en los próximos años, ya que se tienen que talar masas que se iban a cortar más adelante.



En cualquier caso, el equipo técnico del Servicio foral de Montes ya ha iniciado el procedimiento para poner en marcha en un breve plazo de tiempo las labores de restauración, después de que el lunes las diputadas de Sostenibilidad y Medio Natural, Amaia Antxustegi, y de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Elixabete Etxanobe, mantuvieran un primer encuentro con los alcaldes de Balmaseda y Zalla para evaluar la situación generada por el incendio. Personal del Servicio de Montes mantendrá un segundo encuentro próximamente con responsables de los ayuntamientos de estas dos localidades para trasladarles los datos de la afección con mayor precisión y para coordinar los procedimientos extraordinarios para acometer la retirada del arbolado afectado por el fuego.



Está previsto que las labores de restauración de la superficie afectada se inicien a lo largo de este invierno y se prolonguen durante todo el año que viene y hasta la primavera de 2024. Estos trabajos se iniciarán en los terrenos ocupados por masas jóvenes en las que no es necesaria la retirada previa de la madera para comenzar la repoblación.



En las zonas en las que a pesar de tener daños por el fuego el arbolado no va a morir se mantendrán en pie todos los ejemplares posibles.



El operativo de extinción, en cifras



El dispositivo de la Diputación Foral de Bizkaia que ha hecho frente al incendio desde el domingo ha estado conformado por efectivos del Servicio de Montes, guardas forestales, operarios de Basalan, y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.



A lo largo del domingo, día 23, participaron en el operativo un total de 111 personas: 17 efectivos del Servicio de Montes (en los que siempre se incluyen técnicos del servicio y guardas forestales), 50 operarios de Basalan y 44 efectivos del Servicio de bomberos y bomberas de la Diputación Foral de Bizkaia. Ese primer día operaron con 32 vehículos: 17 camiones de agua, 12 vehículos todoterreno y ligeros, un camión 4x4 forestal, una pick up y un Buldozer.



El lunes, día 24, participaron en el operativo un total de 103 personas: 14 efectivos del Servicio de Montes, 60 operarios de Basalan y 29 efectivos del Servicio de bomberos y bomberas forales. Ese día contaron con 29 vehículos: 17 camiones de agua, 9 vehículos todoterreno y ligeros, un camión 4x4 forestal, una pick up y un Buldozer.



El martes, día que se dio por extinguido el incendio a las 20:00 horas, el dispositivo estuvo conformado por un equipo humano de 80 personas: 29 efectivos del Servicio de Montes, 31 operarios de Basalan y 20 bomberos y bomberas del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Trabajaron con 24 vehículos: 9 camiones de agua, 12 vehículos todoterreno y ligeros, un camión 4x4 forestal, una pick up y un Buldozer.



Ayer miércoles, el dispositivo que se estableció para realizar tareas de vigilancia estuvo compuesto por 36 personas: 13 efectivos del Servicio de Montes, 13 operarios de Basalan y 10 bomberos y bomberas. En cuanto a vehículos, contaron con un total de 9: 4 camiones de agua, 2 vehículos todoterrenos, un camión 4x4 forestal, una pick up y un Buldozer.



Así mismo desde el domingo hasta ayer por la mañana, permaneció instalado junto al campo de fútbol de Balmaseda el Puesto de Mando Avanzado desde el que se ha organizado, gestionado, movilizado y controlado los numerosos recursos humanos y materiales movilizados en estos cuatro días.



En estas labores de extinción también han participado en diferentes jornadas efectivos del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Bilbao y de la Diputación Foral de Araba, además de medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Ertzaintza, Protección Civil, Policías locales de Balmaseda y Zalla, DYA, Cruz Roja y Osakidetza y Técnicos de emergencias del Gobierno Vasco. A todos estos organismos y a las instituciones de las que dependen, la Diputación Foral de Bizkaia les agradece la colaboración prestada para hacer frente a esta emergencia.



Formación continua en extinción de incendios forestales



La Diputación Foral de Bizkaia desarrolla un proceso de formación continua de las personas que integran el Dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Anualmente, estas personas reciben formación teórica y práctica sobre diferentes cuestiones relacionadas con su actividad para mejorar la efectividad de los operativos en los que participan y, también, la seguridad en las actuaciones que realizan.



Hoy se ha celebrado una de estas jornadas formativas, en la que además de los directores de extinción del Servicio de Montes y miembros de los retenes forestales y bomberos de Bizkaia han participado también efectivos de los diferentes cuerpos que trabajan en este tipo de emergencias en la Comunidad Autónoma Vasca. La formación la ha impartido un equipo de profesionales del dispositivo de prevención y extinción de incendios de Castilla La Mancha, entre los cuales se encuentran analistas de incendios forestales que han aportado a las personas participantes información sobre las diferentes aplicaciones informáticas que pueden utilizarse para ver en directo el desarrollo del incendio y, también, expertos en logística de este tipo de emergencias.