Una gran "marea morada" hoy 8 de Marzo en San Sebastián.

Miles de personas , en su mayoría mujeres, se han dado cita esta mañana en el Boulevard donostiarra en la concentración organizada por los movimientos feministas con motivo del 8 de marzo para reivindicar la igualdad real en todos los ámbitos de la vida entre hombres y mujeres. Una multitudinaria "marea morada" , con ropa, banderas, globos, mochilas e incluso pelucas y pañuelos, que portaban las mujeres participantes en esta concentración festiva y que también ha contado con la presencia de numerosos hombres. Entre los lemas en los carteles que las mujeres han exhibido se leían "Vivas y libres" ,"Correr sin miedo y no por miedo", "No soy un perro no me silbes" o "No habrá revolución sin evolución de coinciencia", entre otros. La concentración se ha prolongado casi una hora durante la cual representantes de diferentes colectivos, como las pensionistas, las mujeres con diversidad funcional, las trabajadoras de residencias, de comisarías y de limpieza del hogar o de la compañía mixta Jaizkibel han descrito las discriminaciones que sufren a diario. La concentración ha concluido con un minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas por la violencia de género.

Esta tarde los movientos feministas han convocado además una manifestación en las calles de San Sebastián que partirá a las siete del túnel del Antiguo y que finalizará de nuevo en el Boulevard donostiarra. Finalmente las reivindicaciones de igualdad se prolongarán el fin de semana ya que el domingo a las diez y media de la mañana se celebra la tradicional Lilaton, una carrera de 4,7 km donde las protagonistas son las mujeres. Este año se han agotado los más de 6000 dorsales disponibles en una jornada que incluirá además un amplio programa de actividades festivas.